Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер своей эпохи: дрался с соперником, поливал всех подряд, воевал с Сенной

Конор Макгрегор мира гонок.

В неделю перед Гран-при Великобритании спортивные медиа захватил расистский скандал: в бразильской прессе всплыли комментарии трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике об аварии Хэмилтона и Ферстаппена годовой давности, записанные и опубликованные еще в ноябре. Там отец девушки Макса Келли называет Льюиса словом на букву «н» – с некоторым расистским подтекстом, хоть и без цели оскорбить – по крайней мере, по заявлению семьи Пике.

«Я позволил себе необдуманные высказывания и не собираюсь отрицать свою вину, однако я бы хотел прояснить то, что использованный мной термин широко и исторически используется в разговорном бразильском диалекте португальского языка в качестве синонима слова «парень» или «человек», и никогда не использовалось как оскорбление.

Я бы никогда не позволил себе использовать то слово, которое мне приписывают при переводе на некоторые языки. И я решительно осуждаю любые предположения того, что это слово могло быть использовано мной как-то унизить гонщика из-за его цвета кожи.

Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, которого считаю невероятным гонщиком, но переводы, которые сейчас циркулируют во многих изданиях, попросту неверны. Дискриминации нет и не может быть места ни в «Формуле-1», ни в нашем обществе в целом и я рад возможности прояснить свою позицию на этот счет», – объяснил в примирительном письме Нельсон.

Бразилец добился успеха благодаря невероятно глубокого для своего времени процесса работы с шинами – потому он ехал максимально стабильно на самых длинных промежутках. Изобретение быстрых пит-стопов поставило всех гонщиков на одно с ним поле – и Нельсон выиграл два титула даже без откровенно доминировавших машин.

Но не стоит считать его расистом или хитрым изворотливым корпоративным роботом – как раз напротив: Пике всегда говорит и делает что хочет (и, похоже, не всегда перед этим думает). Серьезно: более развязного трэштокера «Формула-1» просто не видела.

Современники запомнили вот такими фразами:

«Ради чего пилоты гоняются? Ради денег, мой друг! РАДИ ДЕНЕГ! Это спорт, но это еще и ****** работа»

Видео с такими фразами и заголовком «Срань, сказанная Нельсоном Пике» уже набрала 770 тысяч просмотров на Ютубе.

«Чувствовал ли я славу во время соревнований? Неа. Да мне ***** на нее».

«На моем первом интервью меня спросили, кому я бы посвятил свой титул. Себе! Какого *** мне посвящать его кому-то еще? Это ж я его выиграл!»

«Прост такой мерзкий, начинал с кем-то дружить только чтобы увести подружку».

«Бергер – самый впечатляющий пилот «Ф-1». Никогда ничего не делает и как-то зарабатывает кучу денег».

«Мэнселл? Быстрый идиот. Он слил три титула. Лучший момент в 1987-м? Когда он разбился и попал в больницу [Пике и Мэнселл сражались за чемпионство в «Уильямсе» в том году]. Он любит гольф, я играю в теннис. У него отвратительный вкус в женщинах. Думаю, гольф – для стариков.

Чтобы победить, мне пришлось разделить английскую команду, чтобы не делиться информацией. Чисто физически. Я перепробовал все: самые детские подколы, самые грязные трюки. Они кого-то угодно сведут с ума, но эти даже не дерутся, они слишком вежливые».

«Когда я был маленький, у нас был только один канал. Западные шоу показывали только пятничными вечерами. Так что мне приходилось искать какие-то книги, сходить с ума или дрочить все время».

Выходки в паддоке: фотографировал член, издевался над напарниками и механиками

«Например, в истории про девушку-фотографа Пэм Ро, которая снимала для Autosport на тестах «Бенеттона» в Кьялами, – вспоминал подкаст про книги об «Ф-1» Masta Kink в телеграм-канале со ссылкой на книгу бывшей работницы «Лотуса» и «Бенеттона». – Под конец заездов она уже собиралась уезжать в аэропорт, чтобы вернуться в Лондон и на следующий день передать пленку на проявку. Но на свою беду отлучилась в туалет и оставила камеру в боксах без присмотра. Увидев бесхозный фотоаппарат, Нельсон расстегнул комбинезон, вынул из трусов все самое дорогое, запечатлел это на пленку, после чего взял со всех слово держать произошедшее в тайне.

Говорят, Пэм была шокирована, когда пленку проявили, но инкогнито Нельсону сохранить не удалось. Он забыл, что на комбинезонах в районе пояса пишут фамилии гонщиков, и его фамилия гордо красовалась на всех снимках.

Еще одной его фишкой были автографы. Если какая-нибудь симпатичная девушка просила его подписать фотографию, он тщательно стилизовал букву «P» в фамилии «Piquet» под гигантский пенис – так, что обладательница автографа замечала это не сразу, а только при дальнейшем исследовании».

Когда Кеке Росберг собрал прессу и зачитал заранее сочиненное решение об уходе из «Ф-1», Нельсон после собрал собственную пресс-конференцию и повторил все сказанное Кеке слово в слово – за исключением места про уход: его Нельсон заменил на выбор остаться.

Механики «Брэбэма» рассказывали, что Нельсон в моменты критической подготовки болидов перед заездами (то есть когда регламентные работы надо уложить в определенный промежуток времени и нельзя было отложить) любил напустить газов в гараж и кокпит, пока ребята что-то крепили к машине и не могли отойти и остановить процессы. И каждый раз хохотал как безумный.

А еще однажды во время сражений с Мэнселлом за «Уильямс» он специально перекрутил частоты радиосообщений и настроил все так, что сам мог слышать все сказанное команде напарником. А потом попросил у главного инженера ровно те же настройки и установки, слово в слово.

Вообще мелкие истории о выходках Пике можно собирать и переводить бесконечно – просто вбейте в гугл Nelson Piquet Stories и наслаждайтесь.

Вломил другому гонщику сразу после аварии

Самая известная драка «Формулы-1» – тоже дело рук (и ног) Нельсона: на Гран-при Германии 1982 года он столкнулся с Элизео Салазаром при обгоне того на круг. Раздраженный бразилец вылетел из кокпита и попытался врезать несчастному чилийцу всем, чем только можно. Элизео же четко понимал, что накосячил, и даже не пытался отвечать.

Прикалывался над боссом ФИА на подиуме

Это как если бы какой-нибудь Балотелли или Ибрагимович вдруг решил бы пошутить над Зеппом Блаттером на вручении «Золотого мяча ФИФА»:

Испортил тесты Сенны и вообще воевал с Айртоном

Особо мощная вражда у Пике сложилась с Айртоном Сенной – причем сразу же, буквально с первой встречи.

«Айртон не хотел ни с кем сближаться и строил свою мотивацию вокруг сражений с остальными. У него было много трений с Нельсоном Пике, потому что они оба бразильцы. На самом деле, даже сейчас в разных сериях между бразильцами всегда много трений» – рассказывал после Ален Прост.

Дело во внимании спонсоров на родине: Бразилия – большая, но не самая богатая страна, потому «Формула-1» всегда заинтересована в ее публике, но партнеров для финансирования выступлений в сильной команде может не хватить на всех. Потому для каждого бразильского гонщика соотечественник – потенциальный опаснейший конкурент, из-за которого можно реально потерять поддержку и место.

Именно поэтому Нельсон саботировал одну из первых тестовых сессий Айтона в «Ф-1» – еще в 1983-м, когда «Брэбэм» раздумывал о подписании Волшебника на следующий сезон. Причем Пике все провернул довольно умно: использован знания температурного режима «Поля-Рикара» и спланировал свои заезды так, чтобы попытки Сенны вышли на неудачное время, в которое точно не проехать сильный быстрый круг. Сработало: будущий Волшебник не впечатлил так же, как и на тестах «Уильямса», «Макларена» и «Тоулмана». Откуда мы это знаем? Нельсон признавался сам!

С тех пор и началась вражда двух бразильцев – они постоянно оскорбляли друг друга через интервью. На трассе тоже было жарко – например, именно из-за эмоциональной связи Пике вообще полез вот в этот опасный и рискованный обгон в Венгрии, который сейчас называют одним из лучших в истории «Ф-1»:

Нельсон рассказывал, что во время этого обгона показал Айртону «милый жест» из машины. К сожалению, записи лучшего качества не существует, потому остается только верить чемпиону. Или не верить.

Накал битвы дошел даже вот таких разговоров с прессой об Айртоне:

«Айртон не был из моего времени «Ф-1», он был новичком [в битве за титул], когда я уже взял три титула. И вокруг него выстроился целый PR-аппарат. К сожалению, люди обвинили меня в распространении слухов, что ему не нравятся женщины. Мы два года видели его только с «другом». Но не я это распространял».

Однако Айртон решил иначе – и даже подал в суд. Правда, до слушаний так в итоге и не дошло.

Даже после гибели Волшебника Пике не изменился – и в одном из интервью сказал буквально следующее: «Один большой журналист спросил меня – «Вот по-честному, кто лучший гонщик – вы или Сенна? Ну, я жив!»

Можно ли сказать, что бразилец – особенно злой? Вообще нет: он просто беззаботный раздолбай, готовый сказать что угодно и кому угодно, если слова помогут победить – что-то вроде гоночного Брэда Маршанда или Конора Макгрегора. Нельсон вообще всегда жил так же, как и высказывался в интервью: например, его первый контракт с «Брэбэмом» выглядел как роспись на чистом листке бумаги под cловесное обещание Берни Экклстоуна платить ему $50 тысяч в год.

И сейчас Нельсон тоже, кажется, не особенно задумывается и просто делает что хочет – например, возит «бразильского Трампа» Жаира Болсонару на торжественном параде, известного спорными высказываниями вроде «животных, которым необходимо вернуться в зоопарк» в адрес темнокожих активистов.

Теперь у Пике бессрочно отозвали почетный чемпионский пропуск на любой Гран-при (которым бразилец пользовался только на домашних этапах, кстати). И с таким характером Нельсон, можно сказать, еще долго продержался.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Lars Baron, Andrew Hone / Stringer; East News/LAT Photographic/REPORTER