Показ «Ф-1» в США подорожал в 15 раз за 3 года – больше платит только Британия. «Амазон» вообще предлагал $100 млн за сезон

Сумма от 75 до 90 млн.

«Формула-1» продолжает рвать американский рынок: после рекордных 400 тысяч посетителей на Гран-при США в Техасе, аншлага в Майами и запуска новой бизнес-модели на Гран-при Вегаса (серия сама спромотирует заезд и оставит себе всю выручку) пришло время перезаключать сделку на ТВ-трансляции. Успех документальнлого сериала на Netflix Drive To Survive вместе с огромным интересом привел к схватке сразу между тремя претендентами: нынешним бродкастером ESPN (принадлежит «Диснею»), спонсором и партнером чемпионата «Амазоном» (по слухам, предлагал $100 млн, но на один год) и Comcast (владелец стриминга Peacock – туда и планировалось отдать картинку).

Вообще «Ф-1» еще с начала года предвкушала напряженную схватку между ими и Netlfix:

«Они все чуют запах нашего продукта, – комментировал СЕО компании-владельца коммерческих прав на чемпион «Либерти Медиа» Грег Маффей. – Видим, что можем их возбудить. Верю, что все они предложат хорошую цену, и это сыграет нам на пользу».

«Несколько лет назад мы не претендовали на «Ф-1», но теперь мы бы определенно это рассмотрели, – признал босс Netflix Рид Хастингс в интервью для немецкого Spiegel. –Проблема в том, что мы не контролируем источник трансляции – если речь дойдет до переговоров с «Ф-1», мы определенно потребуем какого-то контроля».

Но победил в итоге диснеевский ESPN – и заключил новую сделку на 3 сезона (до конца 2025-го) за сумму от $75 до $90 млн в год. Плату предполагают наращивать каждый год при увеличении рейтингов, а также права на стриминг в интернете остается за «Ф-1» и ее F1 TV – видимо, этот пункт был ключевым, поскольку сделки с «Амазоном», Comcast и Netflix однозначно предусматривали переход в онлайн. Чемпионат давно объявлял о желании самостоятельно развивать цифровые трансляции, и, видимо, пока не готов продавать главный продукт даже американцам – хотя ESPN и получил право перенести «небольшое число» гонок на стиминг ESPN+ по эксклюзивной подписке. В остальном же контракт – чисто телевизионный.

Но главное – именно сумма сделки: сейчас ESPN завершает трехлетний контракт с ежегодной выплатой всего в $5 млн. То есть рост – уже в 15 раз! Как так вышло?

Просто после покупки «Ф-1» в 2017-м «Либерти Медиа» пошла в атаку на американский рынок в 2017-м – в фанатах из США виделся неисчерпаемый поток новых доходов и внимания платежеспособной публики. Ранее чемпионат год за годом пытался добиться любви местной публики с новым Гран-при в Техасе с 2012-го, но прорыва не происходило: дошло даже до отказа продажи NBC прав на трансляции гонок – компания предложила всего $40 млн за семь лет. «Ф-1» психанула и отдала права бесплатно (!!!) как раз ESPN – и в 2019-м продлила контракт еще на три сезона за символические $5 млн – чтобы продолжать набор аудитории.

Сработало: ESPN третий год подряд чуть ли не после каждого Гран-при рапортует о достижении нового рекорда смотрения в новой возрастной категории, а средняя цифра просмотров за гонку стабильно превысила 1 млн. Именно поэтому после прошлогоднего заезда в Остине крупнейшие американские медиа и вышли с заголовками вроде «Ф-1» наконец расколола рынок США».

Сделка с ESPN – вторая по размеру для «Ф-1»: больше дает только безумный контакт со Sky UK

Америка чуть ли не впервые в истории принесет «Формуле-1» значительные деньги – и сразу рванет на второе место среди всех рынков. Первое пока плотно удерживает важнейший, главный и традиционный потребитель Гран-при, а также по совместительству родина Льюиса Хэмилтона – Великобритания. В 2019-м (еще до ковида) в погоне за активами для битвы за новых подписчиков и зрителей Sky UK заключил умопомрачительный контракт на $1,53 млрд до 2024-го – то есть на $255 млн за сезон. В момент заключения один только контакт со Sky завесил на треть всей телевыручки «Ф-1».

Третьим по размеру является французский рынок и Canal+ с $65 млн за сезон. Стоимость свежая: контракт продлили до 2029-го в апреле 2022-го.

Следующими идут рынки Италии и Германии – трансляции на них одним пакетом выкупила тоже компания Sky за $100 млн: приблизительно по $50 млн на каждую. Играют роль факторы интереса и платежеспособности: в Италии публика заинтересованее и чуть больше в смысле рейтинга, но чуть беднее, а в Германии интерес к «Ф-1» сейчас на спаде, но общей аудитории пока еще чуть больше (вместе с их финансовыми возможностями).

Далее идет пакетная сделка DAZN на трансляции гонок в Испании и Японии: она трансформировалась из выкупа прав у Movistar, которые изначально продавались за сумму в около $40 млн, потому пока оцениваются не очень высоко. В конце 2023-го контракт истекает, так что продление с индексацией пока неизбежно.

А в Нидерландах максимальный интерес к «Ф-1» на волне титула Макса Ферстаппена постарается монетизировать стриминговая сеть NENT (она же Viaplay): она реально заморочилась с правами – даже перекупила их у Ziggo Sport (один из главных спонсоров Ферстаппена , связан общими собственниками с «Либерти») за $32 млн.

И последний среди самых монетизируемых рынков – австралийский: Foxtel (часть конгломерата Fox Sports) платит «Ф-1» за трансляции от 30 до 33 млн в год (в зависимости от рейтингов).

Есть и другие крупные рынки вроде Бразилии и Китая, но у первой большие проблемы с платежеспособностью аудитории, а у второго очень закрытые показатели рейтингов. В обоих случаях совсем недавно подписывали краткосрочные контракты со стриминговыми платными платформами (в Бразилии – BandSports, в Китае – с Tencent), и цель явно заключалась в попытке измерить и оценить реальный интерес и стоимость прав. Контракт бразильцев истекает в конце 2023-го, китайцев – в конце 2022-го: тогда-то, должно быть, и произойдет актуализация реальных сумм. Пока же сделки, похоже, заключены по символической стоимости – как ранее с ESPN.

Гиганты вроде НБА или НФЛ – пока в 100 раз богаче

Для «Формулы-1» сделка с ESPN выглядит настоящим прорывом, но предел платежеспособности американского рынка еще оооочень далеко.

Просто сравните с другими топовыми видами спорта в США – футболом, хоккеем, бейсболом, баскетболом и даже NASCAR:

Позади остался только «Индикар», а в остальном мировая «Ф-1» еще в разы проигрывает локальным американским чемпионатам:

МЛС зарабатывает больше в 3 раза

NASCAR – почти в 11 раз!

МЛБ – в 7 раз

НХЛ – в 8 раз

НБА – в 110 раз

а НФЛ – вообще в 126 раз!

При этом каждый Гран-при часто сравнивают именно с крупнейшим ивентом НФЛ – «Супербоулом».

У «Либерти Медиа» еще горы работы.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, DPPI, Peter Fox