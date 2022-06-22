Фернандо Алонсо колотил по рулю после финиша в отчаянии: скатился с первого ряда из-за поломки мотора и провальной стратегии

Гнал как камикадзе, но не удержался в топ-5.

Фернандо Алонсо стал настоящей звездой квалификации на Гран-при Канады: впервые за 10 лет взлетел на первый ряд – хоть и выступает за середняка «Альпин». Тем не менее, переменчивые условия и мокрый асфальт помогли 40-летнему двукратному чемпиону – он проиграл только Максу Ферстаппену и сорвал овации трибун.

В интервью после квалификации маэстро обещал попробовать атаку на лидера «Ред Булл» и сражение за победу, но на финиш приехал лишь седьмым – а в протоколе и вовсе остался девятым из-за штрафа за виляние при обороне от Боттаса на последних двух прямых.

Эмоции Алонсо после клетчатого флага крайне показательны – рулю «Альпин» крепко досталось:

Испанец вновь негодовал из-за судьбы: команда ошиблась со стратегией и не позвала его в боксы во время первого виртуального сэйфти-кара, из-за чего №14 проиграл прямым конкурентам из «Мерседеса» по 10 секунд, а затем на сине-розовом болиде сдала батарея. Да, это уже третий поврежденный французский мотор на машине испанца – дальше неизбежны штрафы.

«Основная трудность возникла на 20-м круге – проблема с двигателем, с батареей. Я терял по восемь десятых [с круга], – рассказал после финиша маэстро из «Альпин». – Я разочарован из-за неполадок с мотором.

Хорошая новость в том, что машина очень быстрая. Если бы не эта проблема, мы бы стали третьими – впереди Льюиса.

Но после появления проблем с мотором я просто пытался выжить. Старался поймать DRS, ехал как камикадзе в поворотах перед точкой детекции, потому что DRS была моим единственным шансом на прямых.

Я не мог обогнать [Окона]. Но очень разочаровывает тот факт, что весь уик-энд машина летала, и после того, как я стал терять по секунде на прямых, я все равно был быстрее в гонке».

Проблема на прямых и правда была катастрофический: вот сравнение телеметрий Окона и Алонсо сразу после финального рестарта – на одинаковых шинах, без DRS, с одинаковым слипстримом №14 проигрывал космически много на каждой прямой:

(Данные – из шоу Weekend Debriief на F1TV)

Но все равно оставался позади напарника и не отставал практически до самого финиша! Даже в команде не понимают, как Фернандо это удалось – как и секрет завоевания второго места в квалификации.

«Со всеми нашими компьютерами, а их много, мы все еще пытаемся понять», – признался шеф «Альпин» Отмар Сафнаэур.

Кто бы мог подумать, что Фернандо будет так стабильно хорош даже в 40 лет?

«Боже мой, он на десять лет старше, чем я в момент завершения карьеры, безумие (Алонсо почти 41 год, Росбергу было 31 в 2016-м – Sports.ru), – поразился чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг в шоу на Sky Sports F1 после финиша. – Если говорить о таланте, то он точно один из сильнейших пилотов всех времен или где-то рядом. Наблюдать за тем, что Фернандо делает с этой машиной – великолепное зрелище.

Алонсо пилотирует просто потрясающе, и никаких разговоров, что он занимает чье-либо место, быть не должно. Он более чем заслуживает кокпит, выдает зрелищные гонки, всем болельщикам мира это нравится. Фернандо – ценный актив для «Альпин».