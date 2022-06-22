Все команды «Ф-1» против внезапного запрета подскоков на прямых – кроме «Мерседеса». Главные претензии – правка правил посреди сезона незаконна

Чемпионам помог шпион?

Гран-при Канады начался для команд «Формулы-1» еще в четверг с сюрприза – Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила масштабную техническую директиву для ограничения подскоков на прямых – главной проблемы болидов нового сезона. Она выглядела фундаментальной и очень серьезной: планировалось высчитывать предельные перегрузки при тряске для каждой машины, требовать увеличения дорожного просвета в случае непопадания в лимиты и даже снимать с гонок совсем проштрафившихся.

Среди методов контроля и помощи для сдерживания подскоков – дополнительные стяжки на днище, проверки износа планки днища, сложные системы с обязательными быстрыми кругами в практиках…

Почти все команды предсказуемо взбунтовались, и внедрение наказаний за нарушение директивы отложили на следующий Гран-при – в Канаде ФИА лишь собирала информацию для математической модели предельных перегрузок при тряске. Однако и после завершения этапа в Монреале коллективное мнение не изменилось – против директивы выступают почти все.

Кроме «Мерседеса».

«Феррари»: срочная правка правил незаконна

Шеф Скудерии Маттиа Бинотто разгромил процесс принятия изменений и их суть – итальянцы поймали регулятора на нарушении собственных процедур.

«С нашей точки зрения, данная техническая директива непригодна. Мы сообщили об этом ФИА, и причина в том, что директивы должны уточнять регламент или помогать в контроле правил, а не менять их. Нельзя изменять регламент через техническую директиву.

Даже если речь о безопасности, что ФИА может сделать? Сначала нужно посовещаться с Техническим консультационным комитетом, изменить регламент, а затем получить формальное одобрение Всемирного совета – если вопрос касается безопасности, сделать это можно без согласия команд.

Но регламент нельзя менять с помощью технической директивы. Поэтому мы и заявили ФИА, что, на наш взгляд, директива неприменима. Честно говоря, я думаю, что они выпустили ее по ошибке, там не указаны метрики. Много шума из ничего»

«Ред Булл»: проблема временная, регламент вообще не нужно менять

«В «Формуле-1» работают одни из ярчайших инженерных умов мира. Все придет в норму, – заявил шеф команды Кристиан Хорнер. – Я сомневаюсь, что в следующем году мы будем сидеть здесь и обсуждать проблему галопирования, даже если регламент вообще никак не менять.

Эти машины еще совсем новые, команды продолжают их развивать – и я думаю, что команды скоро начнут заниматься этими проблемами. Нельзя просто взять и внезапно изменить регламент посреди сезона.

Можно понять, что безопасность – главный вопрос для ФИА, но кажется неправильным вводить директиву таким образом – без консультаций. Нужно посоветоваться с экспертами.

Решение можно найти. Очень опасно давать ФИА право устанавливать высоту задней подвески, твои настройки перед гонкой. Что случится, если ветер изменит направление по ходу гонки? Что произойдет, если по какой-то причине галопирование усилится из-за следования требованиям ФИА? Каковы критерии, как измерять данные показатели?

Надо обсудить, как применять регламент. Намерения хорошие, но внедрение неправильное. Многое можно было сделать проще. К примеру, использовать более объемную планку, чтобы поднять машины. Постараться смягчить эффект, сравнивая один болид с другим.

Мне кажется, что ФИА выбрала весьма сложный путь для решения проблемы. Она не затрагивает всех. Я считаю, что нужно воздействовать на команды, а они должны решать проблему. Регламент должен оставаться неизменным.

Если машиной опасно управлять – просто не выставляйте ее на старт. ФИА может вмешаться – если они увидят, что какой-то машиной опасно управлять, в их распоряжении есть вариант показать черный флаг [дисквалификация].

Да, я знаю, были разговоры о том, что другие гонщики жаловались на эту проблему. Наши гонщики никогда не жаловались на галопирование. Они лишь указывали на то, что на некоторых трассах неплохо было бы устранить неровности – может, где-то переложить асфальт.

Но именно с подпрыгиванием болидов у нас никогда не было проблем. Проблема «Мерседеса» в том, что у них очень жесткая подвеска. Так что проблема скорее в концепции их болида, а не в регламенте».

«Хаас»: «Исследование задачи не должно быть проблемой»

«Если проблема существует, то вам нужно сначала найти ее первоисточник, определить то, что за ней стоит, прежде чем принимать решение, – объяснил бывший шеф Мазепина Гюнтер Штайнер. – Ведь чем больше данных и информации вы получите, тем больше шансов у вас будет принять наилучшее решение в дальнейшем.

Мы собираемся что-то измерять, потом установим лимит, но что будет дальше, если кто-то в этот лимит не уложится? Пока у нас нет четких ответов. Давайте начнем проводить эти измерения, а дальше будет видно.

Машины некоторых команд действительно довольно сильно подвержены эффекту галопирования. Однако решение этой проблемы уже существует: нужно просто поднять машину, увеличив дорожный просвет. Но тогда вы поедете медленнее. А кому этого захочется?

Мы уже становились свидетелями ситуации, когда прямо по ходу сезона изменили спецификации шин. И сейчас происходит то же самое. Если вы меняете что-то фундаментальное прямо по ходу сезона, это может очень сильно повлиять на расстановку сил в пелотоне. Будет ли это честно? Нет, не будет.

Они делают это под предлогом заботы о вопросе безопасности, но ведь можно просто оставить все как есть и сказать: если ситуация становится слишком опасной – просто поднимите просвет машины».

«Альпин»: «Это техническая директива, и не является обязательным правилом». А еще момент внедрения очень неудачный

«Думаю, нечестно было объявлять изменения вечером четверга – когда все уже находились в дороге, – объяснил шеф французской команды Отмар Сафнауэр. – Нужно действовать аккуратнее, чтобы не перевернуть все в середине пелотна на половине сезона».

«Астон Мартин»: отреагировать на изменения было слишком сложно

«Все уже находились на бортах самолетов, – рассказал шеф команды Майк Крак. – Не очень хороший момент для директивы.

Да, отреагировать все равно можно, но нужно точно знать, что делаешь, и что все будет по правилам. В такой ситуации нужно было сохранить консервативный подход на ближайшую гонку».

«Альфа Ромео»: Зачем все усложнять?!

«Не уверен, зачем вообще нужна эта новая директива, – признался босс итало-швейцарцев Фредерик Вассер. – Еще одна новая вещь, с которой нужно справляться, контролировать, следить за верным применением, и которая еще сильнее усложнит правила.

Думаю, команды сами определили, что они делают: некоторые вроде «Ред Булл» все поправили, а болиды вроде «Феррари» подскакивали, но ехали достаточно быстро».

«Мерседес» – «за». И обвиняет соперников в лицемерии

«Ситуация, очевидно, зашла слишком далеко. Все гонщики – по меньшей мере по одному из каждой команды – сказали, что испытывали боль в Баку, им было трудно удержать машину на трассе, зрение затуманивалось, – заявил шеф восьмикратных чемпионов Тото Вольфф. – Руководители команд стараются манипулировать сказанными словами, вести политические игры, чтобы сохранить конкурентное преимущество, в то время как ФИА пытается найти быстрое решение, чтобы хотя бы немного улучшить положение. Это лицемерие.

Проблема не только у «Мерседеса» – в Баку она в той или иной степени коснулась всех машин. И проблема не ушла ввиду жесткости болидов. Все они подпрыгивают, как бы ни называли эффект. Фактически это общая проблема «Формулы-1», фундаментальная особенность дизайна, и необходимо найти решение. Мы столкнемся с долгосрочными последствиями, о которых даже не можем судить. Это вопрос безопасности. А у нас появляются маленькие манипуляции, игры в испорченный телефон – это просто жалко.

Разумеется, появятся вопросы, искренняя ли у меня позиция или нет. Это не только наша проблема, если гонщик «Ред Булл» говорит, что из-за таких проблем на скорости в 300 км/ч можно «даже не увидеть точку торможения и неправильно расположить болид». Так сказал Перес.

Об этом говорили Сайнс, Риккардо, Окон, Магнуссен, еще кто-то, оба наших пилота. Вопрос касается не одной команды. Это проблема, связанная с дизайном машин с граунд-эффектом, и ей нужно заняться, пока не произошла какая-нибудь ситуация».

«Альфа Таури» – «за» директиву, но против жалоб

«В какой степени возможно контролировать интенсивность галопирования – я не знаю, – заявил шеф сестры «Ред Булл» Франц Тост. – Но мы поддерживаем ФИА и предоставим им всю необходимую информацию.

Что до жалоб пилотов, я могу сказать следующее – ну, это же болид «Формулы-1», а не «Роллс-Ройс». Пилоты должны это понимать. Если езда кажется им слишком жесткой, может им стоит остаться дома и смотреть гонки по телевизору, сидя в кресле.

Но момент внедрения был абсолютно отвратительным. Рассылать директиву за пару дней до гонки, когда все в пути – точно не лучший способ что-то менять».

Команды неспроста жаловались на момент внедрения и подозревали «Мерседес»

Вопросы у команд вызвали не только обтекаемые формулировки ограничений, но и разрешение добавить вторую боковую опору днища – такое решение «Мерседес» использовал в практиках перед Гран-при Канады, однако убрал перед квалификацией, опасаясь протестов. Регламент 2022 года позволяет применять лишь одну опору, и никто, кроме немцев, не привез такое решение в Монреаль – поскольку все были уже в пути.

Из-за этого и подозрения, будто восьмикратные чемпионы заранее знали о грядущих переменах в правилах. Основания? По инсайду AMuS, «Ред Булл» и «Феррари» подозревают в сливе бывшую советницу Тото Вольффа, пару недель назад назначенную в ФИА на должность временного генерального секретаря.

Тем не менее, из-за активного сопротивления команд жесткое соблюдение новых предписаний и отложили до следующего Гран-при Великобритании – ведь ФИА может изменить регламент без одобрения команд в целях безопасности, а следующее заседание Всемирного совета состоится как раз перед этапом в Сильвестоуне.

Однако перемены требуют как минимум обсуждений с командами – и новая встреча уже запланирована – ее проведут как раз до заседания технического совета. Потому за подпрыгивания и тряску все-таки могут снимать с гонок, но позже и по более понятным критериям.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose ; REUTERS/Hamad I Mohammed ; globallookpress.com/Hasan Bratic , Patrick Scheiber/Keystone Press Agency ,IMAGO/FLORENT GOODEN , Panoramic/Keystone Press Agency, Graham Hughes/Keystone Press Agency