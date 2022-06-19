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Первый ряд Фернандо Алонсо свел всех с ума: болельщики орали на трибунах, испанские комментаторы не могли усидеть в будке

Формула-1
болельщики
Альпин Альпин
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Гран-при Канады
Авто Авто

Вернулся в топ «Ф-1» 10 лет спустя.

«Формула-1» приехала на родину Латифи и Стролла, но народная любовь в этот уик-энд досталась совсем не им (вряд ли кого-то порадуют 18-е и 19-е места в квалификации).

Фанаты нашли себе другого любимчика в лице двукратного чемпиона Фернандо Алонсо: ведь астуриец стартует с первого ряда впервые с 2012 года и станет вторым пилотом в XXI веке, стартовавшим с первого ряда после 40 лет. Ранее такое удалось Михаэлю Шумахеру.

Заслуживает оваций. Болельщиков не волновал даже занявший поул Ферстаппен – все приветствовали только «Фернандо!»

И стоило только Алонсо упомянуть болельщиков и их поддержку, которая, по его словам, помогла гнать еще быстрее, как трибуны вновь взорвались:

В родной Испании тоже сходила с ума: вот реакция комментаторов DAZN на финал квалификации Один из журналистов буквально лез на стены от переполнявших эмоций.

А еще давайте заглянем в гараж «Альпин» – вот где настоящие эмоции.

А вы радовались прорыву Алонсо?

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