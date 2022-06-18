Откуда у болидов «Ф-1» столько искр из-под днища? Правда из-за обязательной деревянной планки? А почему она не горит?

Секрет яркости новых машин.

Цунами искр из-под днища – визитка болида «Формулы-1» еще с 80-х: здесь каждая неровность и зона торможения срывет море аплодисментов и восторгов публики от такого вот феноменального визуала.

Откуда они берутся? Неужели правда из-за деревянной планки под днищем? Подробно объяснили в шоу F1 Tech Talk на F1 TV – усилиями испанского репортера и технического эксперта Альберта Фабреги.

«Правила требуют плану в 30 см из материала, аналогичного по свойствам дереву. Материал – что-то вроде сверхплотной резины. Выбор материала не ограничен правилами, каждая команда может выбрать собственного поставщика, но планка должна соответствовать показателям плотности из регламента: с коэффициентом уплотнения от 1,3 до 1,6. Так что это не дерево. Однако этот материал должен быть огнеупорным! Ведь он много трется об асфальт, оттуда большие температуры. Потому предписано использовать материал, который не загорится. Этот даже не создает дыма – разве что чуть-чуть. Зато он создает наименьшее возможное сопротивление – самое легкое проскальзывание без износа.

Раньше – да, использовали дерево. И искры тогда появлялись из-за крепления планки к болидам металлическими болтами.

Цель использования планки – контроль над дорожным просветом, чтобы у всех машин он в конце концов был одинаковым. Для ФИА не так просто контролировать просвет на каждой отдельной машине, и делегаты решили: поставим одинаковые планки одинаковой толщины под каждый болид на всю длину днища – и пусть они вписываются в ограничения.

Как команды справляются с повышенным износом планки в этом году, когда просвет значительно уменьшился, а болиды начали подскакивать на прямых? Поменять планку. Установленная толщина – 10 мм, разрешается износ в 1 мм, но после каждой сессии можно ставить новую».

Так выглядит одна из трех планок:

Зачем же нужны эти дырки? Маленькие на середине – для крепления планки к днищу.

А вот эти отверстия странной формы…

Нужны для технических делегатов ФИА – регламент требует 6 таких мест в сумме на трех планках для измерений: чтобы можно было засунуть туда прибор и проверить, осталось ли хотя бы 9 мм. Да, по сути всю планку не измеряют, а проверяют только в заранее известных конкретных местах.

А искры берутся из другой зоны с большим количеством отверстий:

Но не от самой планки, а от деталей, которые на нее заворачивают:

Ее крепят впереди болида:

«По регламенту эта зона – 200 квадратных сантиметров, как плитка шоколада. Сюда детали и крепятся – они из титанового сплава. Раньше использовали более тяжелые – из вольфрама. Команды использовали его именно здесь для балансировки – в качестве балласта. Но ФИА запретила – ведь каждое крепление весило около килограмма, и если его срывало в случае аварии… Оно могло убить кого-то!

Можно честно сказать, что искры создаются немного искусственно».

Раньше и правда их источник был более «органическим» – искры из-под болидов «Формулы-1» прочно вошли в телевизионные трансляции и список развлечений болельщиков на трибунах во второй половине 1980-х. Но не из-за желания команд выглядеть круто – просто просвет между днищем и асфальтом сокращали просто до предельных значений ради повышения уровня прижимной силы. Совсем как сейчас, с возвратом к граунд-эффекту.

В идеале, конечно, днище машины не должно тереться об асфальт для стабильного генерирования прижимной силы, но при полной топливной нагрузке баланс меняется, оси придавливает к низу, и (особенно на торможениях) нижняя часть регулярно пахала дорожное покрытие. Примерно то же самое происходит и теперь – причем еще и с красочным эффектом галопирования.

А в прошлом некоторые гонщики даже пытались использовать искры в битвах с соперниками! Найджел Мэнселл рассказывал, как искал кочки на трассе, чтобы искры мешали преследователям готовить атаки – все-таки они и правда серьезно ухудшали обзор и оставляли черный налет на визоре шлема.

Теперь же технологии подарили занятный кроссовер – старый источник искр из прошлого вернулся, но и новый остался в строю. Потому болиды в 2022-м искрят как никогда.

А с Гран-при Канады внимание к планке только удвоится – ее будут проверять еще тщательнее в рамках борьбы с галопированием и подскоками на кочках.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson