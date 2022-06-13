«Все шло идеально, пока не пропала мощность». Сезон «Феррари» – в восьми твитах Леклера: за эйфорией от поулов – грусть от провалов

Ошибки, отказы и стратегия.

«Феррари» выдала феноменальный старт сезона с поулами, победами и дублями, но теперь Леклер уже третий в общем зачете и отстает от Ферстаппена на 34 балла, а команда уступает «Ред Булл» солидные 80 очков в Кубке конструкторов.

Однако одного у Скудерии тоже не отнять – скорости на одном круге: Шарль выиграл 6 квалификаций из восьми и в принципе не опускался ниже второго места в квалификациях. Вот только в гонках затем настигали ошибки, отказы, поломки, стратегия…

Вообще нет ничего печальнее сравнения твитов Леклера до и после гонок – вот он радуется поулу, а вот подбирает новые слова для чуть менее эмоционального описания очередной неудачи.

Гран-при Майами: квалификация – «Поул-позиция №3! Давайте завершим дело завтра. Хорошо видеть Карлоса Сайнса на первом ряду тоже». После гонки – «Разочарован, что у нас не было достаточно темпа для победы, но мы поработаем еще упорнее, чем когда-либо, и вернемся в топ гоночного темпа. Майами, ты все равно великолепен, наслаждался каждой секундой уик-энда!»

Гран-при Испании: Квалификация – «Вот это был реально хороший [круг]! Первая позиция, детка!». После гонки – «Все шло идеально, пока не пропала мощность. Разочарован, но такое случается в течение сезона, и до этого темп был хорош. Следующая остановка – дом ❤️ Форца «Феррари»!

Домашний Гран-при Монако: Квалификация – «Поул-позиция, детка! Тот самый последний круг был огооооонь. Теперь сконцентрирован на завтрашней гонке». 2После гонки – «Это очень больно. Вот и все. Спасибо за вашу непрекращающуюся поддержку!»

Гран-при Азербайджана: Квалификация – «П1, детка 😘». После гонки: «Опять больно. Но я не сдамся».

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI