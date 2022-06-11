Эффектнейший круг Леклера через слепые повороты Баку: выиграл шестую квалу года (из восьми) и обошел Ферстаппена по поулам

Первый в истории Азербайджана с двумя победами в квалификации.
Шарль Леклер доказывает этап за этапом невероятную скорость на одном круге – он вновь затащил «Феррари» на поул. Уже в шестой раз за год – из восьми этапов.
На этот раз – с атаками в слепых поворотах и на длиннейших прямых Баку:
Победа в азербайджанской квалификации – историческая для Шарля, ведь он первым в «Ф-1» выиграл второй поул в Баку. Ранее никто еще не завоевывал первую стартовую позицию здесь дважды.
А еще монегаск обошел Ферстаппена по поулам – после Баку у Леклера их стало 15, а у действующего чемпиона «Ф-1» – всего 14. Хотя Макс откатал 148 Гран-при, а Шарль – почти вдвое меньше (87).
Однако №16 – просто король квалификаций: для сравнения, Ферстаппен в этом году взял только один поул, а Леклер вообще не выпадает из первого ряда. Пожалуй, Шарль – действительно быстрейший на одном круге в «Формуле-1» прямо сейчас.
Леклер опередил парней из «Ред Булл» и взял поул в Баку
Ныряет, сочиняет музыку, ходит в горы, изучает моду – вся жизнь нового лидера «Ф-1» Шарля Леклера вне трассы
Леклер – неуязвимый психологически. Пережил гибель друзей в гонках и смерть отца
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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