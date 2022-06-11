Эффектнейший круг Леклера через слепые повороты Баку: выиграл шестую квалу года (из восьми) и обошел Ферстаппена по поулам

Первый в истории Азербайджана с двумя победами в квалификации.

Шарль Леклер доказывает этап за этапом невероятную скорость на одном круге – он вновь затащил «Феррари» на поул. Уже в шестой раз за год – из восьми этапов.

На этот раз – с атаками в слепых поворотах и на длиннейших прямых Баку:

Победа в азербайджанской квалификации – историческая для Шарля, ведь он первым в «Ф-1» выиграл второй поул в Баку. Ранее никто еще не завоевывал первую стартовую позицию здесь дважды.

А еще монегаск обошел Ферстаппена по поулам – после Баку у Леклера их стало 15, а у действующего чемпиона «Ф-1» – всего 14. Хотя Макс откатал 148 Гран-при, а Шарль – почти вдвое меньше (87).

Однако №16 – просто король квалификаций: для сравнения, Ферстаппен в этом году взял только один поул, а Леклер вообще не выпадает из первого ряда. Пожалуй, Шарль – действительно быстрейший на одном круге в «Формуле-1» прямо сейчас.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger