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Сын миллиардера устроил шоу в «Ф-1»: врезался в стену, вернулся на трек – и через полкруга капитально раскроил болид снова

Формула-1
Астон Мартин Астон Мартин
Ланс Стролл Ланс Стролл
ахахаха
Гран-при Азербайджана
Авто Авто

Гениальный Стролл.

Ланс Стролл из «Астон Мартин» – главное открытие квалификации Гран-при Азербайджана: проделанного им фокуса в первом сегменте «Формула-1» не видела, наверное, десятилетие.

Сын канадского миллиардера (и владельца команды) Лоренса Стролла после 19-го времени в предыдущей попытке атаковал посильнее, перестарался на точке торможения, заблокировал колеса – и уехал в стену прямо антикрылом.

Но зеленый болид уцелел – и №18 решил попробовать снова. И через полкруга – в начале следующей попытки – вновь познакомился с барьерами:

Красные флаги и остановка сессии на ремонт и эвакуацию – для «Ф-1», вылет из борьбы – итог для самого Ланса.

Зато он точно старался.

Новый «Астон Мартин» для «Ф-1» совсем плох: руль сам выворачивает на прямых – без рук гонщика. Еще болид горит и разваливается на ходу

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