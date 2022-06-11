Сын миллиардера устроил шоу в «Ф-1»: врезался в стену, вернулся на трек – и через полкруга капитально раскроил болид снова

Гениальный Стролл.

Ланс Стролл из «Астон Мартин» – главное открытие квалификации Гран-при Азербайджана: проделанного им фокуса в первом сегменте «Формула-1» не видела, наверное, десятилетие.

Сын канадского миллиардера (и владельца команды) Лоренса Стролла после 19-го времени в предыдущей попытке атаковал посильнее, перестарался на точке торможения, заблокировал колеса – и уехал в стену прямо антикрылом.

Но зеленый болид уцелел – и №18 решил попробовать снова. И через полкруга – в начале следующей попытки – вновь познакомился с барьерами:

Красные флаги и остановка сессии на ремонт и эвакуацию – для «Ф-1», вылет из борьбы – итог для самого Ланса.

Зато он точно старался.