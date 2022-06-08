82-летний чемпион «Ф-1» провез музыканта на болиде по главному треку США – тот играл на аккордеоне на скорости 300 км/ч

Что? Да!

Чемпиону «Ф-1» 1978-го и чемпиону «Индикара» Марио Андретти уже 82 года – а он все ездит на болидах по овалу главной трассы США – «Индианаполису» – на скорости 300 км/ч. Более того, еще и катает на двухместных болидах «Индикара» друзей и знакомых – к примеру, трехкратного чемпиона мира по игре на аккордеоне (да, есть и такой!) и обладателя рекорда Гинесса по непрерывной игре (32 часа 19 минут подряд) Кори Песатуро.

И музыкант не просто прокатился и понаслаждался, но еще и сыграл увертюру Вильгема Телля Джоакино Россини:

КАК?! Сам Кори рассказал все для бывшего менеджера «Уильямса» и главного редактора журнала F1 Racing Питера Уиндзора.

«Впервые встретился с Марио еще в 2015-м. Тогда же познакомился с Джанпаоло Далларой – его компания и производит машины для «Индикара». Он пригласил меня в Италию, я приехал к ним на завод, играл там для рабочих и людей из NASCAR. Тогда и сказал впервые им, что хочу попробовать прокатиться на двухместном болиде. Мне организовали заезд в Сономе, но тогда я не взял с собой аккордеон.

А мысль сыграть на аккордеоне в болиде появилась у меня после рекорда длительной игры в 2017-м. Я подумал, что мне нужно новое измерение! Я искал что-то, что еще никто раньше никогда не делал. И тогда я обратился к Марио такой: «а насколько большой кокпит?» У него в гараже был один болид «Индикара», он измерил – и я даже запостил потом фотку.

Но, к счастью, двухместный болид слегка больше! Но при каждой передаче идеи наверх начиналось: нам нужна страховка, нам нужно согласие «Индикара», нам нужно подтверждение страховки, нам нужно согласие «Индианаполиса», нам нужно проверить, покрывает ли возможные последствия страховка «Индианаполиса»… Нам нужно личное согласие владельца – Роджера Пенске! Но, к счастью, Марио всем повторял «да все норм!»

Как же меня уместили туда с аккордеоном? Ох, механики постоянно ковырялись с вопросом «как же меня пристегнуть». Сперва – «так, делаем так».

Я такой – неа. Это не окей.

Они – ладно, давай так.

И я снова – неа. И пришлось разрабатывать план. Конечно, я изначально влазил туда не с этим аккордеоном, а намного меньшим.

Сперва я привез самый маленький электрический аккордеон из существующих – и мне сказали: «не, он слишком тяжелый. В случае аварии он тебя убьет». Мне пришлось ехать 2 часа за новым 12-нотным, ехать обратно… Его все-таки согласились взять.

И я сыграл в итальянской машине с итальянским гонщиком (Марио Андретти родился в ныне хорватском Мотовуне в 1940-м, когда город еще принадлежал Италии – Sports.ru), на итальянском аккордеоне итальянскую музыку… И я сам с итальянскими корнями.

Почему я сыграл увертюру Вильгельма Телля? Да ладно, она – первый выбор для любой погони! Она идеально подходила. Я должен был сыграть именно ее.

Но этот рекорд нигде не зафиксирован, формально его не существует. Потому что наша федерация CIA управляет только чемпионатами, а с рекордами Гинесса слишком много времени уходит на коммуникацию. Такое чувство, будто у них никто не работает. Они никогда не поднимают телефон, отвечают на электронную почту спустя 12 недель и в письме объяснен один вопрос из присланных десяти… Предыдущий рекорд с долгой игрой я согласовывал год!

Сейчас я пока работаю над заявкой на новый рекорд по этой поездке. Нельзя назвать себя «быстрейшим музыкантом», или «живым выступлением на наивысшей скорости»… Ведь это же рекорд на земле – я ж играл на земле, но раньше я играл и в самолетах – может, там тоже могу считаться рекордсменом? Пока нужно найти лучшую словесную формулировку».