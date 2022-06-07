В честь Шумахера назвали улицу и создали огромный мурал в Сараево. За помощь пострадавшим в войне детям – Михаэль приезжал и оплачивал операции

Играл с ними в футбол.

Любой фанат Михаэля Шумахера знает: в его честь названа улица в родном немецком Керпене. На ней располагается и первая трасса семикратного чемпиона, и его музей.

Но с конца мая 2022-го в мире теперь есть еще одна улица Михаэля Шумахера – теперь в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Вот она – ведет из международного аэропорта города в центр и переходящая в «Олимпийскую».

Это благодарность за два визита – в декабрях 96-го и 97-го после финалов сезонов «Формулы-1» Михаэль прилетал на Балканы в качестве посла UNICEF в сотрудничестве с фондом Hope 87. Его привлек специальный проект UNESCO – тогда в Боснии только закончилась война, и в Сараево лечили множество детей, пострадавших при бомбардировках, обстрелах и на минных полях. Именно в одну из таких больниц – «Косево» при Университете Сараево – и приехал Шумахер.

Ради сбора денег он организовал благотворительный футбольный матч, пожертвовал часть гонорара за второй титул в фонд и лично оплатил несколько восстановительных операций потерявшим ноги или руки детям, а также полностью профинансировал оборудование специальной ортопедической операционной. Сумма пожертвований не раскрывается, но только в 96-м Михаэль передал через фонды UNESCO 1,5 миллиона евро – правда, часть денег пошла еще на строительство школ для бедных детей Дакара, реконструкцию района Барака в ДРК и создание центра помощи бездомным детям в Перу (для обучения и обеспечения пищей, одеждой и лекарствами).

Чемпион помогал Балканам и в последующие годы – например, продал на аукционе комбинезон «Феррари» за $10 тысяч и передал на восстановление города Посоще. Также организовывал благотворительные матчи между командой гонщиков «Ф-1» Nazionale Piloti с командой знаменитостей Словении, Боснии, Австрии и Италии с целью финансирования восстановления разрушенных городов (только на игре в 2003-м собрали 100 тысяч евро).

Однако больше всего запомнился именно визит в Сараево – самому Михаэлю в том числе. Потому он и возвращался туда – и привозил подарки на Новый год.

«Полюбил этого город, – рассказывал Михаэль. – Я приехал из-за детей, хочу привлечь к ним как можно больше внимания. Верю, что другие знаменитости последуют за мной в Сараево».

Между прочим, один из мальчиков на совместных снимках с Михэалем – без руки и в очках – и стал одним из авторов петиции по переименованию улицы. Его зовут Дамир Ватреш.

«Он пришел, когда мы играли с мячом – вспоминал он. – Вылез из машины, подошел, попасовался с нами. Потом подарил нам пару игрушек и шапки. И отправился в больницу. Мы вообще понятия не имели тогда, кто он такой».

Дамир вместе с группой активистов уже не в первый раз добивается от Сараево благодарности за помощь от Михаэля – например, в 2014-м стараниями его группы Красному барону в 2014-м присвоили титул почетного гражданина столицы Боснии.

А в начале 2022-го ему посвятили благодарственный мурал неподалеку от аэропорта – открыли прямо на день рождения Шумахера 3 января.

Будете в Сараево – непременно загляните.

Фото: klix.ba; radiosarajevo.ba