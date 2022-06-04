«КАМАЗ» остался без зарубежных спонсоров: теперь распродает гоночные грузовики на $1 млн, сдается в аренду на ралли, зовет на базу

Режим жесткой экономии.

Лучшая гоночная команда России – «КАМАЗ-мастер» – пытается пересобраться, ведь все основные участники оказались под санкциями: и головной завод «КАМАЗ», и ее материнская госкорпорация «Ростех», и даже главный спонсор и основной денежный донор ВТБ. Только от банка команда получала финансирование в размере около $2,5 млн в год при бюджете в $13 млн (по программе «Спортивная страна»).

Удар пришелся и по пулу партнеров – с 19-кратными победителями «Дакара» мало кто остался. Еще на последнем саудовском рейде грузовик выглядел примерно так:

А теперь плотность наклеек сильно сдала.

Минус «Ред Булл», Goodyear, Motul, TotalEnergies, американский поставщик тормозного оборудования и подвесок Wabco, производитель герметиков и всевозможной химии для обработки покрытий Loctite (дочка Henkel), немецкий аккумуляторный гигант Varta и изготовитель кулеров Webasto.

Почти вся технологичная линейка! Кроме того, от головного завода в целом ушли партнер по производству кабин «Даймлер», поставщик моторов Cummins и производитель коробок передач ZF.

Конечно, уже поставленная и собранная техника вместе с комплектующими не превратятся в пыль в один момент, но ремонтные ресурсы и возможности для развития точно ограничены – ведь новые детали приедут только по узаконенному «параллельному импорту» и только в случае наличия денег.

А ведь главный финансовый партнер – «Ред Булл» – явно закрывал немалую часть бюджета: судя по размеру логотипа и глубине медиасотрудничества.

«Со многими из прежних зарубежных партнеров команды нас теперь не связывают контрактные отношения, – признал шеф команды Владимир Чагин в эфире «Матч ТВ». – Но практически со всеми мы сохранили дружеские связи и надеемся, что партнерские отношения окажутся восстановлены в скором будущем.

Из-за ухода зарубежных партнеров мы работаем в режиме жесткой экономии и активно изыскиваем альтернативные источники пополнения бюджета».

Что же пытается делать команда для спасения ситуации?

Экскурсии и продажа исторической техники

«В предыдущие годы мы активно развивали проект продвижения сувенирной продукции и экипировки команды на внутреннем и внешних рынках, в том числе с активным использованием маркетплейсов. Сейчас мы активизируем работу на этом направлении, – рассказал Чагин. – Подготовлен бизнес-план экскурсионных туров в команду, включающий в себя элементы промышленного туризма, а также тестовые проезды на спортивных грузовиках на нашем полигоне «Вираж» в Промкомзоне в Набережных Челнах.

Также мы решили пойти навстречу многочисленным запросам отечественных и зарубежных коллекционеров, желающих приобрести спортивные машины. Просьбы поступали уже давно, но вот теперь, можно сказать, жизнь заставила. В том, что кто-то приобретет в свою коллекцию заветный спортивный «КАМАЗ», а команда получит дополнительные средства к продолжению своей деятельности, ничего плохого не вижу».

Какие же машины доступны к продаже?

«КАМАЗ»-4911 2004 года мощностью 750 л.с. – за 132 тысячи долларов.

Модель выигрывала «Дакар» четырежды (2003-2006 годы), но конкретно эта принимала участие в десяти гонках и выиграла шесть. Трижды – на рейде Desert Challenge в ОАЭ под управлением нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова, дважды – в Абу-Даби под управлением самого Чагина, еще раз – на «Симбирском тракте» в руках Айрата Мардеева.

Следующий лот – «КАМАЗ»-4326 2007 года мощностью 850 л.с. и с ценником $168 тыс

У него история еще богаче: 14 гонок, три четвертых места на «Дакаре» и съемки в сериале «Мастер» (про команду «КАМАЗ-мастер»). В 2014-м его переделали на газодизель (и, судя по обновлениям официального сайта команды, уже продали).

Но самый мощный лот – абсолютно новый «КАМАЗ»-43509 за $967 тыс. Полностью актуальный: на аналогичных выигрывали и попадали на подиум на «Дакаре» 2019, 2020 и 2021 годов, а также в ралли-марафоне «Шелковый путь»-2019.

Итого – желание пополнить счет почти на $1,3 млн. Видимо, где-то столько и платил «Ред Булл».

Программа тестовых заездов на базе с гонщиками – вообще довольно массовая: «КАМАЗ» выкатил как индивидуальные предложения за 9 тысяч евро (45 минут за один заезд), так и групповые. Причем есть планы для компаний на 20 и 10 человек – в первом случае каждый заплатит по 2 тысячи евро за 10 минут проката, во втором – по 3 тысячи за 15 минут. Максимальная стоимость одного такого ивента – 30-40 тысяч.

Аренда грузовика на ралли

Одними тест-драйвами для желающих по базе в Набережных Челнах дело в итоге не ограничилось: программу аренды гоночных грузовиков сильно расширили.

Теперь «КАМАЗ» предлагает прогулку на Гранд-тур «Дорогами Петра» – он пройдет параллельно главному рейду страны «Шелковому пути» с 6 по 16 июля. Достаточно оплатить взнос, подготовку, обучение и аренду гоночного грузовика, а также проживание на бивуаках команды – вместе с доступом к реальным механикам и пилотам с «Шелкового пути». Возможен и прогулочный вариант (аренда с водителем и заявка как члена команды), и вариант с самостоятельным пилотированием (тогда нужно оплатить механика «КАМАЗа» и иметь права категории С).

Cтоимость – 7 млн рублей за аренду грузовика с водителем (по курсу в момент написания – в районе $110 тыс) и 5 млн – за самостоятельное управление. Видите, услуги профи из Набережных Челнов – очень недешевые.

«Мы всегда нуждаемся в средствах на расширение деятельности, так что можно рассмотреть, провести переговоры, – рассказывал Чагин нам в интервью еще в марте 2021-го – задолго до актуализации вопроса с бюджетом – насчет возможности продажи или аренды места в команде. – Но надо понимать, какой уровень у пилота с поддержкой – что у него за плечами, какой спонсор.

Предлагали ли соперники или потенциальные спонсоры полностью купить и перебрендировать грузовик? Мы раньше сдавали его в аренду зарубежным командам и пилотам. Но прекратили, потому что мы – заводская организация, а не клиентская, и наша задача – реклама бренда «КАМАЗ» и отечественного автопрома, демонстрация их возможностей. Достижения российского спорта – цель, и мы именно на ней и сконцентрированы.

Какие бы деньги ни предложили – а какой в этом смысл? В том же и изюминка – на российском автомобиле, сделанном в России, выступают российские ребята. Не зарубежные пилоты! «КАМАЗ» – только для внутреннего российского пользования».

А будет ли вообще «Дакар»?

Однако главная угроза поездки на самый престижный рейд планеты – даже не бюджетная. Снимать санкции с завода и его партнеров пока не собираются, а с ними команду могут просто не пустить на гонку – как минский «МАЗ» в 2021-м. И в 2022-м красные грузовики в Саудовскую Аравию не вернулись.

Пока вопросы «Дакара» лишь обсуждаются, а цель более близкая – обкатать новый капотник на русском ралли.

«Чем будет заниматься команда, если не поедет на «Дакар» в 2023 году? Мы готовы к разным вариантам развития событий, обсуждали эти варианты с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, с основными партнерами команды, – рассказал Чагин. – С «Дакара» мы постоянно работаем в режиме импортозамещения. Из-за этого немного отстаем от графика сдачи нового капотного грузовика. Но к старту «Шелкового пути» рассчитываем, что этот автомобиль будет готов к гонке и покинет сборочный цех».

Пока же все идет к абсолютно уникальной ситуации – «Дакару» без «МАЗа» и «КАМАЗа» сразу.

Фото: kamazmaster.ru