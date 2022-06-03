Реакция лидеров «Ф-1» на видео с пародиями на них – взрывы смеха. Хотя Ферстаппену и Сайнсу досталось больше всех

Бесценное закулисье от «Ред Булл».

«Формула-1» открывается все больше – старые времена безбрежной политкорректности со страхом сказать лишнее слово уходит. Команды и гонщики все чаще раскрываются в соцсетях и на ютубе, публикуя закулисную жизнь – и временами там попадается прямо золото.

К примеру, этот кусок из нового выпуска роликов «Ред Булл» о Гран-при Behind the Charge – в серии о Монако операторы засняли, как Макс Ферстаппен и Серхио Перес вместе с главными соперниками Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом из «Феррари» смотрят пародию на себя.

Вот видео отдельно:

Это ролик ютубера-пародиста Конора Мура – у него 347 тысяч подписчиков, и он регулярно прожаривает эмоции известных спортсменов. Вот и последний выпуск – «Что-то вроде превью Гран-при Монако» – собрал 450 тысяч просмотров за неделю.

В нем Серхио Пересу досталось за покорное следование командной тактике, обыграна любовь Макса Ферстаппена к мату и проблемы с DRS на Гран-при Испании, а также бесконечные горестные оправдания Карлоса Сайнса насчет анекдотичных неудач вроде потери подиума из-за ветра.

И никто не обиделся!