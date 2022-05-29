Шумахер развалил машину о барьер Монако. На два огромных куска – самая большая авария в его карьере

Ужасная ошибка Мика.

Второй сезон Мика Шумахера в «Формуле-1» идет все хуже с каждым уик-эндом – в Монако он вновь разбил болид. Причем на этот раз болид буквально разлетелся на несколько кусков – настолько большой аварии в карьере сына Михаэля еще не было.

Но не беспокойтесь: с Миком все в порядке, он ушел с места происшествия на своих двоих. Машина и должна так разваливаться при больших авариях – чтобы кинетическая энергия погашалась и не вредила пилоту. Красными флагами гонку остановили лишь из-за необходимости восстановить барьеры.

В остальном же это уже четвертая авария Мика за семь Гран-при (не считая разворота на Гран-при Эмилии-Романьи). И предыдущие были совсем не такими разрушительными – даже в Саудовской Аравии машина все-таки так не развалилась.

Что-то Мик совсем не справляется.

Фото: REUTERS/Christian Bruna; East News/Pool Photo/Christian Bruna/Via AP