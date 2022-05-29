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Шумахер развалил машину о барьер Монако. На два огромных куска – самая большая авария в его карьере

Мик Шумахер Мик Шумахер
Гран-при Монако
Хаас Хаас
Формула-1
Авто Авто

Ужасная ошибка Мика.

Второй сезон Мика Шумахера в «Формуле-1» идет все хуже с каждым уик-эндом – в Монако он вновь разбил болид. Причем на этот раз болид буквально разлетелся на несколько кусков – настолько большой аварии в карьере сына Михаэля еще не было.

 

Но не беспокойтесь: с Миком все в порядке, он ушел с места происшествия на своих двоих. Машина и должна так разваливаться при больших авариях – чтобы кинетическая энергия погашалась и не вредила пилоту. Красными флагами гонку остановили лишь из-за необходимости восстановить барьеры.

В остальном же это уже четвертая авария Мика за семь Гран-при (не считая разворота на Гран-при Эмилии-Романьи). И предыдущие были совсем не такими разрушительными – даже в Саудовской Аравии машина все-таки так не развалилась.

Что-то Мик совсем не справляется. 

Ого, Шумахер жестил как Мазепин: давил соперника в стену, а через 100 метров – на мокрую траву. И улетел с трассы сам через два поворота

Феттель и Шумахер глупо столкнулись в США – остались оба без очков. Дружат много лет, но Мику позарез потребовалась позиция Себа

Шумахер теперь главный крэшер «Ф-1»: разбил болидов на $6 млн. Cлишком рискует – давят амбиции, ожидания и потолок возможностей

Фото: REUTERS/Christian Bruna; East News/Pool Photo/Christian Bruna/Via AP

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