Напарник Ферстаппена гнался за поулом в Монако, но влетел в стену. Зато разбил вторую «Феррари» и закончил выше Макса

Отыгрался за командную тактику в предыдущем Гран-при.

Квалификация на Гран-при Монако закончилась грандиозно – крэшем «Феррари» и «Ред Булл».

Ну ладно, все боялись не совсем этого. Макс Ферстаппен и Шарль Леклер так и не столкнулись в битве за позицию – это Карлос Сайнс налетел на Серхио Переса. Уже после въезда мексиканца в стену из-за ошибки на решающем круге:

Это чистая ошибка Серхио – он слишком старался отыграть еще пару десятых в битве за поул и слегка перебрал.

«К сожалению, в финальной попытке шины оказались прогретыми не до конца, я чуть не потерял машину в первом повороте, а потом пытался отыграться и немного перестарался», – объяснил Перес.

А ведь Чеко реально атаковал на полную весь уик-энд: выиграл третью практику (Ферстаппен отстал на 0,4 секунды) и привез Максу столько же во второй. Чемпион 2016-го Нико Росберг даже называл мексиканца претендентом на поул:

«Видно, что он уверен в машине, в некоторых местах он тормозит на пять метров позже Макса. Явный фаворит на поул, – комментировал тренировки Нико на Sky Sports. – Макс сегодня немного не тот: Перес его обыграл, и видно, что ему пока некомфортно. Это очень нетипично. В этом году Серхио гораздо ближе [к Максу] – где-то в двух десятых, хотя в прошлом сезоне он скорее отставал на пять десятых. Он молодец. Думаю, в новом болиде ему комфортнее, дела идут хорошо».

Откуда же в Чеко взялось такое стремление выиграть-таки поул? У Росберга есть версия.

«Наверное, он зол на командные приказы в Барселоне, ужасные командные приказы. Он думает: «Я покажу вам, что я не слабак» – и весь уик-энд справляется, не правда ли?».

Да, Пересу и правда дважды приказали уступить Максу в предыдущем Гран-при – второй пропуск даже подарил Ферстаппену победу. Но справился ли мексиканец с опережением напарника теперь, в квалификации?

Да. Чеко – третий, а лидер чемпионата – только четвертый. Да еще и нанес немного ущерба «Феррари» – итальянцам снова придется тратить деньги на восстановление многострадального болида Сайнса.

В Монако обгонять невероятно сложно, и пока мексиканец еще ни разу не финишировал выше Макса.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI