«Макларен» вернул в «Ф-1» лого Айртона Сенны. Его придумал крепить на болид «Уильямс» – и забросил в начале года

Трибьют Волшебнику вернулся в Монако.

«Макларен» изменил ливрею перед Гран-при Монако – внес почти незаметную и очень маленькую, но огромную в смысле значения деталь.

Это логотип трехкратного чемпиона мира Айртона Сенны – Senna Sempre. Изначально традицию клеить его на болид запустил «Уильямс» – ведь Волшебник разбился насмерть за рулем именно бело-синей машины. 27 лет обычай неукоснительно поддерживали, но именно в 2022-м команда под управлением новых владельцев – американского инвестиционного фонда Dorilton Capital – решила переступить через историю.

«Мы хотим двигаться в будущее, – объяснила команда. – Начинается новая эра, у нас новая машина. Мы переделали наш музей, теперь там есть специальный зал в память об Айртоне.

Нам следует избегать того, чтобы гонщики видели логотип каждый раз, когда садятся в машину – и чтобы он напоминал им о трагедии [гибели Сенны в Имоле]. Изучим, как можно оказывать фонду Сенны больше помощи».

Раньше лого Senna Sempre постоянно присутствовала на носу болида из Гроува – примерно вот так:

В память о 20-летии гибели Айртона даже добавляли портрет:

Если не было места на носу – использовали крепление для антикрыла:

В итоге «Формула-1» проехала всего 6 этапов без легендарного логотипа и присутствия Сенны – важную традицию перехватил «Макларен», ведь именно за рулем машин из Уокинга Айртон и выиграл все свои титулы.

«Айртон Сенна всегда будет легендой «Макларена», – объяснил шеф компании Зак Браун. – Будет правильно, если «Макларен» увековечит его вклад в наш спорт, неся его имя повсюду, где бы мы ни гонялись.

С Гран-при Монако 2022-го лого Сенны на MCL36 просимволизирует наше стремление отмечать его наследие. Не могу представить гонки лучше Монако, чтобы начать это признание жизни Айтона. Он выиграл это Гран-при шесть раз – больше, чем кто-либо – и доказал, что его мастерство и способности за рулем болида «Ф-1» редко кем-либо достижимы.

Эта отметка на наших болидах «Ф-1» будет постоянной, она добавлена при поддержке семьи Сенны. И послужит постоянным напоминанием выдающегося таланта Айртона и нам как команде, и фанатам по всему миру».