Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году

А Шарля все не отпускает.

«Формула-1» приехала в Монако на самый престижный Гран-при года – домашний для половины пелотона и один из самых историчных и сложных в календаре. Иронично, но трасса в Монте-Карло – по-настоящему проклятое место для обоих лидеров нынешнего чемпионата: и для Макса Ферстаппен, и для Шарля Леклера.

Особенно для пилота «Феррари» – кажется, монегаск просто не может обойтись дома без приключений. К примеру, буквально пару недель назад в мае на историческом Гран-при Монако Леклер в качестве почетного гостя сел за руль бесценного первого болида Ники Лауды в Скудерии – 312B3 1974-го – и разбил его на третьем круге из-за внезапно провалившейся педали тормоза:

В 2021-м – сход еще до старта гонки с поула из-за поломки коробки передач. После аварии в квалификации – Шарль изо всех сил пытался сохранить первую позицию и перестарался.

В 2020-м этап в Монте-Карло не состоялся из-за пандемии.

В 2019-м Леклер после проваленной по вине «Феррари» квалификации устроил дорогу ярости с обгонами и столкновениями, повредил днище и сошел на середине гонки.

В 2018-м влетел в Брендона Хартли из-за отказавших тормозов.

А в 2017-м – во время первого приезда домой на гонки еще в «Формуле-2» – пострадал сразу от двух поломок подряд: сперва из-за поломки подвески на пит-стопе, а затем – из-за отказа электрики.

Но Леклер все равно верит: прорыв – впереди.

«Мне всегда не очень-то везло в Монако, это правда. С другой стороны, я не верю, что это несчастливый автодром. Я считаю, что в жизни существует баланс, и все эти неудачи в итоге станут частью прекрасной истории, – поделился лидер «Феррари» перед нынешним Гран-при. – Надеюсь, мне повезет уже в нынешнем году, потому что каждое очко на счету. Сходы – часть гонок, такое случается. В болиде я не буду думать об этом, мой подход не изменится.

Я не могу представить себе календарь без Гран-при Монако. Я считаю, что в «Формуле-1» есть легендарные автодромы, и Монако, безусловно, один из них. Мы должны сохранять историческое наследие «Ф-1» и княжества».

Наверное, у Шарля просто перед глазами пример его главного конкурента в битве за титул – Макса Ферстаппена. У него тоже сперва в Монако вообще не получалось.

В 2015-м, например, нынешний чемпион приехал в Ромена Грожана и барьеры.

В 2016-м – крэш в квалификации, старт с пит-лейн и еще одна авария в гонке.

В 2017-м Макс вечно застревал в трафике, и «Ред Булл» так и не смог стратегически переиграть Боттаса и «Мерседес» – пятое место. Но и машина тогда у нидерландца была третья по силе в пелотоне.

В 2018-м – крэш в финальной практике (копия авария 2016-го!), пропуск квалификации из-за ремонта и старт с последней позиции. Итог – лишь 9-е место.

В 2019-м – потеря второй позиции (и места в топ-3) из-за очень спорного штрафа за небезопасный выпуск после пит-стопа. Колоссальное невезение!

«Ред Булл» допустил ошибку, выпустив Ферстаппена прямо в Боттаса, – оценил ситуацию чемпион 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг в блоге на ютубе. – А еще команда должна была сказать по радио Максу: «Там Боттас, оставь ему место». Когда я гонялся, то постоянно просил своего гоночного инженера повторять мне это сообщение, когда я выезжаю во всех подобных случаях. И он повторял: «Смотри направо, смотри направо». Уверен, «Ред Булл» в этот раз не сделал того же. Одна из тех маленьких деталей, которые вместе и формируют огромную разницу между командами — чтобы бороться за титул, нужно выполнять их идеально. И тут явно ошибся именно «Ред Булл».

И только в 2021-м с провалом «Мерседеса» и поломкой Леклера Фестаппену удалось и впервые попасть на подиум, и впервые победа в Монако.

«Каждый хочет выиграть Гран-при Монако. Помню, как еще в детстве мечтал об этом, так что сейчас я, разумеется, очень горжусь», – радовался тогда Макс.

Чье же проклятие сильнее? Разделался ли Ферстаппен со своим, или сюрпризы еще впереди?