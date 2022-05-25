Квят сыграл в одной футбольной команде с Галласом и Тотти – против звезд «Ф-1». Вынес шефа серии, красивым финтом обманул Леклера

Потребовалась замена.

Недоумеваете, куда пропал Даниил Квят после срыва контракта на «24 часа Ле-Мана» и сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в газпромовской G-Drive Racing? Он все еще живет в Монако и там же тренируется – не забросил спорт и готов поучаствовать в чем угодно.

Например, перед Гран-при в княжестве его пригласили на традиционный благотворительный матч между гонщиками «Ф-1» и командой звезд князя – вместе с самим Альбером II, чемпионом «Ф-1» 2016 года Нико Росбергом, легендой «Ле-Мана» Томом Кристенсеном, топовым раллистом Тьерри Невиллем, четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, а также Франческо Тотти, Вильямом Галласом, Жереми Менезом, Жеромом Ротеном и Людовиком Жюли. Тренером выступил Клаудио Раньери.

Команду гонщиков «Ф-1» представили Кими Райкконен, Мика Хаккинен, 14 действующих пилотов (включая Макса Ферстаппена, Шарля Леклера, Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля, Карлоса Сайнса и Джорджа Расселла), экс-гонщики вроде Фелипе Массы, Джанкарло Физикеллы, Роберта Кубицы, Нико Хюлькенберга и Стоффеля Вандорна, а на ворота поставили шефа серии Стефано Доменикали.

Именно последнему Даниил и показал атакующие скиллы – влетел в Стефано, сломал тому очки и вынудил команду гонщиков к вынужденной замене:

Через 2 минуты его заменили:

А на 23-й минуте настала очередь Шарля Леклера – Квят обманул его красивым финтом.

И вообще так затерроризировал недавнего лидера чемпионата, что того пришлось менять через десять минут:

Вообще Даниил играл в центре полузащиты. Вот он пытался отобрать мяч у Алонсо

Матч, кстати, закончился со счетом 3:3 (у гонщиков два гола забил Сайнс и бывший нападающий «Интера», «Фиоретины» и «Милана» Паццини). А вход на стадион стоил 15 евро – не так уж много, чтобы посмотреть игру этого гения.

Если что – играли прямо всерьез: забивали вот такими красивыми ударами со штрафных.

Кстати, за 30-летнюю историю этой товарищеской игры для программы Save The Children собрали более 16 млн евро, а теперь традиционные матчи показывает даже Sky Sports.

Фото: instagram.com/f1; кадры трансляции Sky Sports