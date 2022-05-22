Гонка невезений у лидеров «Ф-1»: у Леклера сдал мотор, Ферстаппен вылетел из-за ветра и бился со сломанным крылом

Долгожданный хаос.

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании и вернулся на первую строчку общего зачета «Формулы-1» – теперь у него красивые 110 баллов против 104 у прежнего лидера Шарля Леклера из «Феррари». Но третья победа подряд далась чемпиону нелегко (это правда) – к примеру, у него весь уик-энд не работала DRS, ускоряющая болид на прямых. Из-за сбоя активатора системы в антикрыле Макс потерял шанс на поул – на решающем круге пластина не поднялась, №1 потерял 0,2 секунды на стартовой прямой и прервал круг.

Проблему пытались поправить до последних секунд перед стартом – чувствительность гидравлической системы меняли всеми возможными способами, а затем полностью поменяли все детали:

«Сперва они меняли активатор, потом начали изменять и зачищать саму пластину», – рассказал репортер Sky Sports F1 Тед Кравиц.

«Как мы знаем, им пришлось убрать много веса с машины, – указал на возможный исток проблемы эксперт канала, бывший пилот «Ф-1» и член Комиссии пилотов в ФИА Карун Чандок. – Возможно, некоторые детали слишком истончились».

Но в гонке проблема вернулась – Макс уперся в Джорджа Расселла на «Мерседесе» и никак не мог его обогнать. Бурное обсуждение проблемы с мостиком высветило смешной факт: чемпион в ярости давил на кнопку десятки раз, хотя она работает по принципу «открыто-закрыто» (то есть мог сам выключать крыло до момента ощущения прибавки в скорости на прямых). И «Ред Булл» попросил Ферстаппена давить на кнопку лишь однажды – и только после проезда по поребрикам, чтобы вибрации не сбивали калибровку системы.

И сработало!

Правда, в гонке DRS уже не пригодился: Макс обогнал Расселла благодаря стратегии, а напарника – при помощи приказа с мостика. Так и выиграл.

Но как же он оказался позади «Мерседеса» и Переса? Его сдуло ветром с трека на 9-м круге. Буквально.

Куда делся Леклер? Заехал в боксы на 27-м круге – на «Феррари» отказал мотор.

«НЕТ, НЕТ, НЕТ! Что случилось?!» –- кричал по радио лидер гонки и чемпионата (в тот момент) по радио.

«Не было никаких предпосылок на телеметрии, мы просто потеряли мощность, и все», – заключил Леклер после финиша.

И Шарль – не единственный: еще только в Испании техника на ровном месте отказала у Чжоу из «Альфа Ромео», а Расселла с Хэмилтоном на последних кругах попросили замедлиться и охладить мотор из-за «угроз схода».

Кажется, с потолком расходов «Формула-1» и правда стала намного внезапнее – старая пуленепробиваемость ушла, отказать теперь может любой болид. Лучшее доказательно – как раз лидер чемпионата Ферстаппен, сошедший дважды в первых трех Гран-при года. Тогда он говорил, что для шанса на второй титул ему потребуется 50 гонок – а сейчас он снова первый. Надолго ли?