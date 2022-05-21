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Красивый ответ «Ред Булл» на копирование их болида: водопоем на Гран-при из банок в цвет «нового» «Астон Мартин»

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Астон Мартин Астон Мартин
Ред Булл Ред Булл
Гран-при Испании
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Из переработанных банок!

Гран-при Испании стартовал со скандала: «Астон Мартин» привез обновленный болид, как две капли воды похожий на машину «Ред Булл». Скопировали все до мелочей – даже зеркала.

Команда Ферстаппена сразу пожаловались в ФИА и устроила своеобразную акцию протеста – выдала инженерам на пит-лейн банки «Ред Булл» в зеленом цвете.

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Напиток не создавали специально для ответа «Астон Мартин» – «зеленая версия» давно входит в особую линейку «Ред Булл» тропических вкусов (конкретно этот – со вкусом питайи). Еще одна ее фишка – вторично переработанные банки.

Как вам ответ?

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