Сэйв-феерия от главного претендента на болид «Ф-1» из США: спас машину дрифтом на мокром асфальте и затащил гонку

На сликах!

В главных гонках США на открытых колесах случился настоящий блокбастер на трассе в «Индианаполисе». То начинался, то прекращался дождь, машина безопасности и желтые флаги появлялись десяток раз, а герой схваток с Михаэлем Шумахером Хуан-Пабло Монтойя разбил болид за несколько кругов до финиша.

Выиграл пилот, стартовавший с 14-й позиции проехавший всю гонку – даже дождевую часть – на резине для сухого асфальта. Он пролидировал 50 кругов – и что это были за круги! Приходилось спасать машину натурально в заносе.

«Да это токийский дрифт! – орал комментатор. – Невероятно! Вот он. О боже! Работа руками, работа ногами – было все. Он сделал все, чтобы спасти машину. Никогда, никогда я еще не видел, чтобы болиды «Индикара» скользили боком так далеко на сликах – и чтобы затем не происходило чего-то плохого. Блестяще. Обычно когда видишь болид вставшим в такой угол – это значит, что его разворачивает в повроте».

Вообще у него было много работы по удержанию болида на треке и без зрелищных сэйвов – просто посмотрите на это:

На всякий случай, «Индикар» – третья по скорости крутости серия мира. Мощнее него – только «Формула-1» и японская «Супер-Формула».

Кто же этот маг? 22-летний Колтон Херта – пилот по развитию «Макларена» и самый молодой победитель гонки в истории «Индикара» (18 лет, 11 месяцев и 25 дней). Он гоняет в главных гонках США на болидах с открытыми колесами с 2018-го, три последних сезона соревнуется за топовую «Андретти» бывшего пилота «Ф-1» и за это время победил 7 раз. Лучшее достижение – третье место в общем зачете в 2020-м.

А еще именно Херта – главный претендент на место в «Ф-1» от США. Более того, его кандидатуру на 2023-й уже обсуждают в «Макларене» – об этом проинсайдил весьма осведомленный журналист и постоянный визитер паддока Джо Сэйвард. Наметки появились еще в марте – когда Колтон получил работу пилота по развитию в английской команде.

«[Шеф «Макларена»] Зак Браун считает, что американский пилот откроет «Формуле-1» путь к корпоративной Америке, – написал Джо у себя в блогею – Посмотрим, позволят ли данные Херты стать звездой «Ф-1»: похоже, скорость у него есть. Продолжит ли он в свободное время выступать ударником в рок-группе под названием Zibs, неизвестно – в «Ф-1» работа с полной занятостью».

И контракт Херты с «Маклареном» поддержал владелец его команды в «Индикаре» Майкл Андретти – который тоже как раз пытается найти вход в «Ф-1». Более того, именно Колтону планируют отдать один из кокпитов команды в случае успеха.

«Колтон гонялся в Европе с 15 лет против звезд нынешней «Ф-1» вроде Ландо Норриса, – рассказал Андретти в интервью ютуб-каналу Дэвида Лэнда. – Он побеждал в молодежных сериях в Европе, а теперь побеждает в Штатах. Причем не благодаря одной стратегии, а за счет отличного пилотажа. Он отлично умеет адаптироваться. Ему не нужна лучшая машина, чтобы быть быстрым. Конечно, мы стараемся настроить его болид получше, но он хорош даже когда нам не удается. Он не жалуется, а просто делает свою работу. Поверьте, это важное качество.

Когда мы были близки к сделке с «Заубером», он провел неделю на их базе в Хинвиле и под конец ездил быстрее Кими Райкконена и Антонио Джовинацци на симуляторе. Я всегда хотел привести его в «Ф-1».

«Колтон хорошо подошел бы «Ф-1», – оценил бывший соперник американца на «Инди-500» Фернандо Алонсо.

«Попасть в «Ф-1» – моя задача, – рассказывал недавно Херта в официальном подкасте серии F1 Nation. – Есть пара вещей, которые я собираюсь сделать за карьеру, и участие в «Ф-1» – приоритетная в списке. Но потребуется время, очень важно хорошо поработать на тестах. Надеюсь, после некоторые двери приоткроются».

И правда, если Колтон и дальше продолжит так жечь – игнорировать его станет еще труднее. Особенно с ростом интереса к «Ф-1» в США.

Фото: REUTERS/Mike Dinovo-USA TODAY Sports