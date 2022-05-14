Перед стартом гонщики «Ф-1» готовят болид шестью операциями: дважды проверяют сцепление и даже включают особый режим пробуксовки

Полный разбор процесса.

Старт – одна из важнейших фаз гонки «Формулы-1»: на нем можно выиграть (или проиграть) множество позиций, ворваться в очки или даже на подиум после проваленной квалификации или просто выиграть ценную позицию на трассе, открыв команде множество интересных стратегических возможностей. Потому срыву с места и первым метрам уделяют огромное внимание – и даже специально готовят машину к оптимальному началу целым рядом особых конкретных процедур.

Спасибо DrivenByData и его треду в твиттере о всех нюансах предстартовой подготовки болидов – на примере «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Проверка всех систем

Когда механик прикрепляет руль к рулевой колонке, Алонсо удостоверяется, что ремни застегнуты, а руль установлен правильно. Затем он тянет и отпускает сцепление дважды для проверки хода лепестков – чтобы все функционировало как нужно.

Тренировка отпускания сцепления

Обычная процедура перед стартом: отработке движения для выпуска сцепления служит созданию или воспроизведению мышечной памяти по доводке сцепления к точке закусывания как можно быстрее – это важный аспект хорошего срыва с места при старте.

Интересная деталь: на дисплее показана целевая позиция сцепления в 38%. Именно на нее Алонсо и ориентируется, когда отпускает сцепление на старте – она и дает оптимальный срыв с места без проворота задних колес.

Включение ограничителя скорости

Отработка старта разрешена во время формирования решетки перед установочным кругом, но Спортивные правила ФИА обязывают машины соблюдать ограничение скорости до момента пересечения линии поул-позииции. Потому пилот включает лимитатор – он ограничивает скорость до установленной отметки (обычно – 80 или 100 км/ч в зависимости от трека).

Поиск точки закусывания сцепления

Алонсо запускает «поиск точки закусывания» – программу, калибрующую сцепление. Она подгоняет сцепление таким образом, чтобы точка «закусывания» (точка, в которой машина трогается во время отпускания лепестка) совпала с установленной предварительно позицией лепестка.

Это помогает улучшить старт через корректировку температуры и износа сцепления, позволяя пилоту оптимально загрузить сцепление перед стартом и минимизировать эффект от случайных движений сцепления. Также уменьшается опасность получения штрафа за начало движения до светового сигнала из-за возможных движений лепестка сцепления.

Режим «ЖГИ»

После выхода из последнего поворота прогревочного круга по мере приближения к стартовой позиции Алонсо совершает четыре пробуксовки. Для последних трех он одновременно жмет оранжевую кнопку с надписью ВО – включая режим «ЖГИ».

Этот режим (предположительно) блокирует дифференциал, чтобы оба задних колеса прогрелись в процессе пробуксовки на равном уровне. Так снижается риск раскручивания одного колеса больше, чем другого – иначе происходит нежелательное расхождение температур между задними шинами.

Пробуксовка нужна для введения покрышек в нужные рабочие температуры – для лучшего сцепления даже не в момент самого срыва с места, а с точке первого торможения и в первых поворотах. В них можно потерять все выигранное быстрой реакцией, если заблокировать колеса или промахнуться мимо апекса.

Подготовка баланса тормозов

Алонсо выбирает настройку «-1,0%» по сравнению с установкой по умолчанию. Поправка перемещает распределение давления в тормозах на указанное значение назад, на заднюю ось – обычная практика сокращения риска блокировки для замедления в первом повороте, где шины (особенно передние, на которые при старте не действует вся мощь привода с мотора) могут не до конца прийти в рабочие температуры.

Финальное попадание в точку «закусывания» перед стартом

В ожидании машин позади Алонсо вновь «закусывает» сцепление в точке, найденной во время отработки, и отпускает лепесток в тот же момент, когда гаснут огни. Гонка началась.

И на том старте Нандо сохранил 10-ю позицию – так он выглядел:

И ведь это всего несколько финальных процедур для одного конкретного задания!