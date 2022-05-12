Лучший инженер «Ред Булл» помогал на Гран-при с проломленным черепом. Через 10 дней после падения с вела и трепанации

Чуть не погиб.

«Формула-1» – крайне закрытый вид спорта, потому там почти не рассказывают даже о случаях истинного героизма. Гонщик выехал с травмой? У инженера или механика проблемы в семье? Случилось несчастье? Любая неурядица редко выплывает наружу – только если кто-то из команды осмеливается нарушить десяток корпоративных требований о неразглашении чувствительной информации.

Потому внезапное откровение советника «Ред Булл» Гельмута Марко в прошлом октябре между Гран-при Турции и США прозвучали слегка шокирующе – оказывается, главный конструктор команды и лучший инженер «Ф-1» последних 40 лет Эдриан Ньюи здорово пострадал в прошлом августе.

«Ситуация была очень тяжелой. Эдриан получил несколько переломов и травму головы. К счастью, в то же самое время в Хорватии находился и Берни Экклстоун. У Берни тесные связи с властями Хорватии. Он сделал так, чтобы Эдриан сразу получил наилучшую медицинскую помощь, а также организовал транспортировку Эдриана домой в Великобританию.

Эдриан вернулся к работе только на Гран-при Турции и сразу обнаружил проблемы с настройками наших болидов».

Вероятно, «Ред Булл» не хотел раскрывать личную информацию о состоянии здоровья Ньюи – но это сделала его жена Аманда 26 декабря в инстаграме – на день рождения мужа. Оказалось, все было еще хуже: перелом черепа, трепанация – и работа через 10 дней после операции.

«Сейчас, после очень тяжелого года, мы решили выйти в свет. В августе я была очень близка к тому, чтобы лишиться любви всей моей жизни после его велосипедной аварии.

Эдриан показал свою силу и целеустремленность, когда, получив множественные переломы черепа, уже через 10 дней после трепанации помогал команде на виртуальном пит-уолле на Гран-при Нидерландов. Его выздоровление – это по меньшей мере чудо», – написала Аманда 26 декабря.

А теперь сам Эдриан в интервью The Race дорассказал историю – он в самом деле проломал череп и на первом Гран-при по возвращении чувствовал себя не лучшим образом.

«Это была глупая авария. Во время августовского перерыва в чемпионате мы с женой отправились в Хорватию. В отеле были такие деревянные велосипеды с электромоторами. Они выстроили веломаршрут до городка неподалеку, но не предоставляли фар или шлемов. Мы поехали на велах в город, поужинали, и поехали обратно. Реально темным вечером.

Мой телефон почти разрядился, потому мы ехали с Амандой с фонариком от одного телефона. Очевидно, мы должны были слезть и пойти пешком, но мы этого не сделали. Какие-то дети шли по дороге, он [Аманда] объезжала их с одной стороны, я – с другой, и там оказался двухметровый обрыв на песчаный пляж.

К счастью, в последние дни мы там были с Фабианой и Берни Экклстоунами, Берни напряг свои хорватские связи и достал топового нейрохирурга – тот сам был в отпуске, но принял меня.

Я потерял сознание только на пару секунд. Разбил голову, но думал, что в целом в порядке. Но я не был в порядке – на следующее утро почувствовал себя просто кошмарно. В общем, проломил череп. Все носились вокруг. Аманда все прекрасно скоординировала. Берни помог с нейрохирургом сразу, затем мой друг Джо Макари нашел нейрохирурга с Харли Стрит (аналог Уолл Стрит, но для медицины в Лондоне – Sports.ru) в Великобритании. В итоге я пропустил только пару гонок и вернулся в Стамбуле, хоть и не очень хорошо себя чувствовал, должен признать. Но к Остину [Гран-при США] уже поправился. Не рекомендую».

А ведь этому колоссу уже 63 года! Да он запросто придумает еще пару чемпионских машин вдобавок к предыдущим на 21 титул, вот увидите.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson