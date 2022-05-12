Бекхэм ворвался на «Ф-1» в Майами: разминал Леклера мячом перед гонкой, заглянул в боксы ко всем фаворитам

Засветился везде – в «Феррари», «Мерседесе», «Ред Булл» и «Макларене».

«Формула-1» провела новый этап в США – и новый Гран-при запомнился медиа-хайпом вокруг заезда. Пожалуй, по количеству именитых гостей Майами обошло даже Монако.

Заглянул на гонку и настоящий фанат серии Дэвид Бекхэм – президент и владелец местного «Интер Майами».

И засветился на самом эпичном фото уик-энда в боксах «Мерседеса». На этом снимке 4 спортивных легенды: 7 титулов «Ф-1», 7 титулов НФЛ, 6 титулов НБА, 6 золотых медалей АПЛ, Кубок чемпионов, 2 золотые олимпийские медали, по титулу чемпиона Испании и Франции и по титулу чемпиона NCAA в баскетболе и американском футболе.

Не забыл о давнем друге Кристиане Хорнере – шефе «Ред Булл» (их жены Джери Холливелл и Виктория Бекхэм участницы поп-группы Spice Girls).

А перед стартом гонки отправился в боксы «Феррари»: Дэвид показал мастер-класс лидеру чемпионата Шарлю Леклеру – заодно помог гонщику разогреться перед заездом.

Однако, вместе с сыном наблюдал за гонкой из боксов «Макларена». Судя по улыбке Бэкса, пит-стоп ему понравился.

В предыдущее посещение «Ф-1» на дебютном Гран-при Катара Дэвид тоже следил за заездом из гаража оранжевой команды.

Титулованный футболист успел оценил баскетбольный шлем земляка Ландо Норриса.

И сделать традиционную фоточку с самим гонщиком.

Механикам «Ред Булл» Бэкс тоже не отказал в фото.

Но вот от репортера Sky Sports сбежал дважды.

Правда похоже, что Бекхэм не специально проигнорил журналиста, а просто не услышал пока пытался подобраться поближе к болиду ради еще одного фото.

Его можно понять – Дэвид был буквально нарасхват. Нелегко быть любимчиком публики и главной звездой уик-энда.

Фото: REUTERS/Brian Snyder; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic/Avensimages, Hasan Bratic, IMAGO/Eleanor Hoad; REUTERS/Dan Istitene, Mark Thompson, Jared C. Tilton