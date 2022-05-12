Ностальгия и модерн
Блог

Бекхэм ворвался на «Ф-1» в Майами: разминал Леклера мячом перед гонкой, заглянул в боксы ко всем фаворитам

Формула-1
Гран-при Майами
Том Брэди Том Брэди
Шарль Леклер Шарль Леклер
Майкл Джордан Майкл Джордан
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Кристиан Хорнер Кристиан Хорнер
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Феррари Феррари
Макларен Макларен
Ред Булл Ред Булл
Авто Авто

Засветился везде – в «Феррари», «Мерседесе», «Ред Булл» и «Макларене».

«Формула-1» провела новый этап в США – и новый Гран-при запомнился медиа-хайпом вокруг заезда. Пожалуй, по количеству именитых гостей Майами обошло даже Монако.

Заглянул на гонку и настоящий фанат серии Дэвид Бекхэм – президент и владелец местного «Интер Майами».

И засветился на самом эпичном фото уик-энда в боксах «Мерседеса». На этом снимке 4 спортивных легенды: 7 титулов «Ф-1», 7 титулов НФЛ, 6 титулов НБА, 6 золотых медалей АПЛ, Кубок чемпионов, 2 золотые олимпийские медали, по титулу чемпиона Испании и Франции и по титулу чемпиона NCAA в баскетболе и американском футболе.

Не забыл о давнем друге Кристиане Хорнере – шефе «Ред Булл» (их жены Джери Холливелл и Виктория Бекхэм участницы поп-группы Spice Girls).

А перед стартом гонки отправился в боксы «Феррари»: Дэвид показал мастер-класс лидеру чемпионата Шарлю Леклеру – заодно помог гонщику разогреться перед заездом.

Однако, вместе с сыном наблюдал за гонкой из боксов «Макларена». Судя по улыбке Бэкса, пит-стоп ему понравился.

В предыдущее посещение «Ф-1» на дебютном Гран-при Катара Дэвид тоже следил за заездом из гаража оранжевой команды.

Бекхэм уже отрабатывает 150 млн от Катара – начал с «Ф-1»: удивился пит-стопу, обнимался с шейхами и позировал с организаторами

Титулованный футболист успел оценил баскетбольный шлем земляка Ландо Норриса.

И сделать традиционную фоточку с самим гонщиком.

Механикам «Ред Булл» Бэкс тоже не отказал в фото.

Но вот от репортера Sky Sports сбежал дважды.

Правда похоже, что Бекхэм не специально проигнорил журналиста, а просто не услышал пока пытался подобраться поближе к болиду ради еще одного фото.

Его можно понять – Дэвид был буквально нарасхват. Нелегко быть любимчиком публики и главной звездой уик-энда.

Хэмилтон пропустил главную модную вечеринку года, но забрал оттуда нашумевший розовый костюм. И надел его на Гран-при

Обман на «Ф-1» в США: красивый залив для яхт оказался топорной подделкой. Угарают все: репортеры, серии-конкуренты и даже организаторы

Трек для Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Вердикт пилотов – «не стандарт «Ф-1», не годится для гонок»

Фото: REUTERS/Brian Snyder; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Hasan Bratic/Avensimages, Hasan Bratic, IMAGO/Eleanor Hoad; REUTERS/Dan Istitene, Mark Thompson, Jared C. Tilton

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные