Дорога Ферстаппена к победе сквозь обе «Феррари»: сделал Сайнса на старте, дождался проблем Леклера с шинами и объехал на прямой

Триумф в Майами.

Первый Гран-при «Формулы-1» в истории Майами обернулся хаосом для действующего чемпиона Макса Ферстаппена: из-за неправильно подключенной гидравлики и сгоревших тормозов лидер «Ред Булл» пропустил всю важнейшую вторую практику и остался без ценного наката на незнакомом треке. Изучать границы возможного пришлось даже в решающем раунде квалификации.

«Я проехал буквально четыре или пять кругов, поэтому все еще учил трассу и пытался найти хороший баланс болида. На этом треке трудно осваиваться. Надо перестать усложнять себе жизнь во время уик-эндов. В третьем сегменте я все еще изучал торможения и их настройки, все такие вещи, пытался ускориться. Очень важно на таких треках создать накат, попасть в ритм. И я даже не отработал старты – вообще ни единого», – резюмировал Макс проигранную «Феррари» субботу – его «Ред Булл» занял только третью стартовую решетку после ошибки парня в середине финальной попытки.

Тем не менее, со стартами проблем не возникло – Ферстаппен сделал Карлоса Сайнса буквально с наскока.

Следующей целью виделся лидер чемпионата Леклер. Макс не стал торопиться и дождался сообщения инженера о начале деградации покрышек на «Феррари» – после нарастил темп и легко объехал Шарля на прямой.

Максу по-прежнему здорово помогают новые «выдувные» тормоза, внедренные на Гран-при в Имоле – тогда-то гоночный темп «Ред Булл» вместе с контролем за температурами шин и побил качество работы с резиной «Феррари». Скудерии же по-прежнему нечем ответить в смысле максимальной скорости на прямых – у RB18 слишком эффективное шасси с минимумом лобового сопротивления. Итальянцы даже осторожно отрезали куски с заднего антикрыла ради сокращения разрыва – но не сработало.

Пока Леклер – все еще лидер чемпионата, но Ферстаппен все ближе: теперь у Макса уже 85 баллов против 104 у Шарля. Одна поломка у «Феррари» – и «Ред Булл» вырвется вперед. Или №1 достаточно победить так еще трижды – и он вернет первое место в общем зачете.