Для «Ф-1» в США придумали сектор-генератор ошибок. Сработало: еще до гонки там разбили три болида и разорвали шины в развороте

Срывает!

«Формула-1» впервые приехала в Майами – и собрала аншлаг даже несмотря на дорогущие билеты (втрое дороже, чем на европейские Гран-при). Зрелище тоже не разочаровало: посетители вдоволь посмеялись над фэйковой пристанью, оторвались на грандиозной многотысячной вечеринке-открытии автодрома (со всеми пилотами!) и изумлялись экшну на треке.

Его (вместе с авариями и разворотами) задумывали и создавали специально – через тщательное планирование конфигурации.

«Мы хотели придать трассе характер Джекила и Хайда, – рассказал шеф компании Apex, проектировавшей автодром. – Хотели соединить противоположности. Например, на одном секторе меняется уклон, там достаточно сцепления, а на другом – сверхскоростные участки, из-за которых командам захочется использовать жесткие настройки для сцепления в быстрых поворотах.

Связку 13-16-го поворотов мы назвали «генератором ошибок». Пилоты не смогут видеть апекс 15-го поворота, пока не окажутся на апексе 14-го. Потому появляется вероятность отыгрыша позиции потому, что гонщик впереди перестарался».

Сработало: именно в третьем секторе и происходили самые жесткие крэши и обшики в практиках и квалификации.

Например, одинаковые полеты в стену у Карлоса Сайнса из «Феррари» и Эстебана Окона из «Альпин»:

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен там тоже едва не утилизировал болид – пронесло:

Серхио Перес из «Ред Булл» и Фернандо Алонсо тоже не сразу выучили, как с обращаться со связкой – и слегка скользили в тренировках:

А Сайнс до аварии еще и развернулся, разорвав шины: пришлось возвращаться в боксы за новым комплектом.

И пилоты не слишком довольны опасной секцией – как минимум для генератора ошибок можно было поставить барьеры получше, чтобы не подвергать здоровье ребят риску.

«Не самый сильный удар вызвал перегрузку 51G, – признался негодующий Окон после аварии – Это неприемлемо! Карлос накануне уже жаловался гоночному директору [во время брифинга пилотов]. Мы все были там и слышали – и никто ничего не исправил. Карлос сказал, что его удар оказался слишком сильным, а повреждения машины – куда серьезнее ожидаемых. Меня тоже крепко стукнуло – пожалуй, это вообще самый сильный удар в моей карьере.

«Мне жаль, что приходится критиковать, но моя авария случилась на второй передаче – такая авария не может быть настолько жесткой. У меня до сих пор побаливает шея, – признался Сайнс после квалификации. – Я попросил поставить туда барьеры тек-про (поглощающие энергию технологичные преграды – Sports.ru), ведь сейчас там просто бетонная стена. Думаю, Эстебан тоже прочувствовал. Это тот случай, когда я просто отказываюсь понимать [бездействие]».

Но «Формула-1» занималась схваткой с украшениями гонщиков в болиде: вела обсуждения штрафов и медицинского исключения для Хэмилтона ¯\_(ツ)_/¯

Фото: REUTERS/Marco Bello; globallookpress.com/Dppi