Обман на «Ф-1» в США: красивый залив для яхт оказался топорной подделкой. Угарают все: репортеры, серии-конкуренты и даже организаторы

Первая гонка в Майами в мемах навеки.

Трасса для нового этапа «Формулы-1» в США вышла под стать духу Майами: вокруг – атмосфера праздника, а сам трек радует красками – даже зоны вылета раскрасили в яркий лазурный цвет.

Но чемпион по вниманию – конечно, искусственный залив для дорогущих яхт, который расположился прямо внутри границ трека. Он оказался всего лишь дешевой имитацией.

Вода в бухте оказалась виниловой. Вместо реальных волн в в секции 6-8 поворотов раскинулась брезентовая гладь фейкового моря.

И стала главной темой для шуток: этот вайн – пару миллионов просмотров в твиттере за день.

Высмеяли организаторов Гран-при даже главный бродкастер серии в мире – Sky Sports F1. Их репортер «искупался» в фейковом заливе, а комментатор Мартин Брандл подшутил: «Должно быть спокойный день, лодки едва движутся».

Один из самых авторитетных обозревателей «Ф-1», ведущий Tech Talk и репортер DAZN Espana Альберт Фабрега тоже заценил водичку в Майами.

К шуткам присоединилась и другая гоночная серия. Чемпионат мира по ралли выстрелил видео с подписью «Можем подтвердить, что вся вода на видео настоящая» и тегом аккаунта «Формулы-1».

Фишку Гран-при Майами даже сравнили с игрой «Марио». И, похоже, нашли источник вдохновения строителей.

А вот как должна была выглядеть бухта по видению дизайнеров трека. Вода на рендерах явно настоящая.

Смущены и американские болельщики: «Как фанату «Ф-1», которым я являюсь уже много лет, мне жаль. Я взволнован возможностью увидеть больше гонок на моей стороне мира, но это… Это грустно. Это не отражает нас».

А организаторы в лице инвестора Тома Гарфинкеля, кажется, совсем не переживают – напротив, они рады, что все говорят о новом Гран-при: «Мы не воспринимаем самих себя слишком серьезно. Мы ведь просто веселимся, правда?

Думаю люди наслаждаются этим. Люди, которые будут наблюдать за гонкой с тех яхт, повеселятся. Люди подшучивают над этим, я думаю это забавно и здорово».

Однако саму бухту в официальных соцсетях стараются не показывать: делятся только фото самих яхт.

Идея с заливом, по рассказам создателей, появилась из-за переноса трассы из центра города к стадиону Hard Rock: «Когда мы переместились сюда по множеству причин, в основном из-за того, что мы думали, что нам не удастся построить хороший трек в центре, я сказал «Ф-1» – вы получите свои яхты, – объяснил Гарфинкель. – Они посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Я нарисовал на доске это и сказал, что хочу морской залив с яхтами здесь и мы его сделаем! И мы сделали. И это тоже было весело».

Да, вообще-то сами яхты – не просто украшение трассы, а места для 400 зрителей. На их установку ушло целых 10 месяцев из-за запрета на перевозку плавательных средств в дневное время и подготовки основания, которое не повредило бы днища.

Но вряд ли эта информация спасет репутацию промоутеров. Ох, теперь первый Гран-при в истории Майами – в мемах навеки.

Фото: instagram.com/f1mia