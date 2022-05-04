Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

Уникальные материалы повлияют на гоночную стратегию.

6 мая «Формула-1» исполнит давнюю мечту – второй раз за год проведет Гран-при на территории США. Лучшая гоночная серия мира стремилась к захвату самого платежеспособного рынка с момента смена владельцев в 2017-м, и наконец момент настал – в Майами все готово к новой гонке: билеты раскуплены, городской трек построен, а местный интерес к европейским гонкам бьет рекорды по телевизионной и физической аудитории.

Этап во Флориде готовили четыре года – с мая 2018-го – и три года назад особые условия региону (с крайне низкой платой за Гран-при или даже без него) чуть не вызвали раскол среди промоутеров других заездов. Интерес все-таки перевесил.

Трек в Майами построили с нуля в городской черте вокруг Hard Rock Stadium – принимавшего «Супербоул» в 2019-м, домашней арены теннисного Miami Open и «Долфинс» из НФЛ. Район теперь не узнать:

Вокруг крутого американского стадиона планировали сделать очень красиво:

Главная особенность трека – невиданный ранее в «Ф-1» асфальт: из смеси известняка и гранита.

«Обычно известняк – плохой материал для треков для «Формулы-1», – рассказал директор проекта по покрытию трека от контрактной инженерной компании Apex Circuit Design из Великобритании (работали над треками «Трассы Америк», «Спа», Дубая, Куалы-Лумпура, малазийского «Сепанга», «Сильверстоуна», Бахрейна и Сингапура – четыре последних доводили для «Ф-1», даже готовили проект «Автодрома «Домодедово»). – Во-первых, он рыхлый и может скалываться, во-вторых, он полируется (в смысле быстро становится слишком скользким без сцепления – Sports.ru). Потому обычно с ним не получишь нужного износа покрышек, сцепление быстро снижается.

Но в Южной Флориде преобладает более абразивный известняк! Наши специалисты изучили его – и объявили, что не видели ничего подобного больше нигде в мире. Он намного жестче обычного и подойдет для гоночного асфальта в смеси, где 60 процентов – добытый в Джорджии гранит.

Все дело в редком очень высоком содержании кремния. Его текстура напоминает маленькие осколки стекла, потому в процессе разрушения известняка обнажается больше кремнезема, и создается эффект, при котором деградация поддерживается намного выше обычного ожидаемого с известняком.

Гранит везли поездом из Джорджии, потому смесь – инновационная комбинация локальных материалов, и вообще не похожа на то, что все сперва ожидали для покрытия. Проблемы возникли с местными контракторами – они оказались очень хороши в методологической разработке, а вот с технологиями все не слишком здорово. Когда мы донесли требования ФИА к асфальту, их реакция была «да невозможно сделать так ровно!» До чертиков перепугались!

Пришлось искать новых контракторов с технологиями, знакомыми нам по Европе и другим частям мира. Они положили базовую скальную «подложку» и земляное полотно, а также первых два структурных «слоя» смеси. Вторую положили даже слишком много. После мы просканировали весь трек LIDAR-сканнерами и создали полную 3D-модель поверхности для шлифовки и финальной стадии укладки. Использовался специальный процесс микро-фрезеровки с GPS-контролем для доводки второго слоя до наших стандартов. Пришлось поменять резцы – поставить намного меньшего размера, чем обычно, ведь требовалась миллиметровая точность. Удалось сошлифовать супер-ровную поверхность, крайне близкую к гоночным требованиям, и тогда мы приступили к укладке финального слоя толщиной в полтора дюйма (3,81 см).

Затем мы привезли оборудование британской компании Roadgrip для придания поверхности нужной текстуры – для равномерного удаления битума и создания целевой макротекстуры по требованиям «Ф-1». Сейчас уже видно, как известняковый элемент проглядывает на поверхности – можно заметить белые пятна.

На покрытие ушло 24 000 тонн асфальта. ФИА требует закончить все работы как минимум за 60 дней до начала гоночного уик-энда, чтобы все пришло в норму к старту, потому работы пришлось хореографически вписывать в расписание стадиона – финал сезона НФЛ, джазового фестиваля и Miami Open».

Новый автодром – всегда вызов для команд, ведь у инженеров нет накопленных годами данных о поведении машины в поворотах и уровне деградации шин при разной погоде и температурной динамике. Но теперь строители трека в Майами внесли еще одну переменную – новый асфальт и раньше нередко полностью менял характер гонок и переворачивал ожидания (как в Турции в 2020-м и в Мексике в 2021-м). Американский Гран-при совершенно справедливо называться «непредсказуемым» – вряд ли даже умнейшие инженеры на самых дорогих суперкомпьютерах посчитают оптимальную стратегию и с данными по износу с трех практик. В решающий момент кто-то точно завалится.

Источник: Autosport

Фото: instagram.com/f1mia