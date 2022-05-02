Леклер пришел в гонки, «Феррари» и потом в «Ф-1» через крестного и друга семьи. Один учил Шарля пилотажу, другой – оплачивал заезды

Главный драйвер Шарля погиб из-за аварии на Гран-при.

«Формула-1» в 2022-м оделась в красный: после четырех этапов лидируют «Феррари» и Шарль Леклер – причем монегаск выиграл две гонки, взял два поула и держит отрыв в 27 баллов от действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Лидерство Леклера особенно важно для «Феррари» на эмоциональном уровне, ведь Шарль – первый со времен Фелипе Массы собственный воспитанник, добравшийся до пика. До бразильского гонщика, кстати, у Скудерии вообще почти не было таких: Жиль Вильнев, например, пробурился в «Ф-1» через программу «Мальборо» и «Макларен», а до него родным героем считался Лоренцо Бандини, трагически погибший на Гран-при Монако 1967 года (сейчас его именем назван итальянский трофей для гонщика с наибольшим прогрессом за год).

Леклер перешел в «Феррари» в 2019-м после года в «Заубере», но вообще место в «Ф-1» получил по протекции Академии Скудерии – туда монегаска приняли в 2016-м. За время работы в Маранелло Шарль выиграл в дебютные сезоны GP3 и «Формулу-2», а за год до этого новичком откатал год в «Ф-3» и финишировал четвертым (выше – Феликс Розенквист и Антонио Джовинацци с преимуществом в 4-6 лет, ниже – другие нынешние звезды «Ф-1» Джордж Расселл и Алекс Албон).

До Академии монегаск выиграл Кубок Мира по картингу в классе KF3, евросерию класса KF2 (вдобавок стал вице-чемпионом Европы) и дважды вице-чемпионом мира в высшем классе KZ. В 2014-м (когда Шарлю было 16) состоялся переход в открытые колеса – и парень сходу взял второе место в альпийской «Формуле-Рено 2.0» (аналоге «Ф-4»), уступив только катавшему третий год протеже «Макларена» Нику де Врису. Но еще сильнее впечатлил визит в еврокубок «Формулы-Рено», где Шарль взял три подиума в шести гонках – наравне с де Врисом и круче тех же Албона с Расселлом. Все это – на деньги Николя Тодта: с 2011-го Леклера поддерживала его менеджерская программа All Road Management.

Николя – сын бывшего президента ФИА (с 2009-го по конец 2021-го) и экс-шефа «Феррари» Жана Тодта, один из самых влиятельных агентов «Формулы-1» с обширными связями в Скудерии. Он – среди немногих способных самостоятельно инвестировать в пилотов и устраивать их потом на подходящие места в автоспорте. Леклер попал к нему не за один лишь талант, но по протекции другого протеже – пилота системы «Феррари» Жюля Бьянки (на тот момент – чемпиона «Формулы-Рено», «Формулы-3», тестера Скудерии и гонщика GP2).

«Жюль помог мне в самый тяжелый момент карьеры, – признавался Шарль в 2020-м. – В 2010-м мой отец больше не мог платить за выступления в картинге – цены стали слишком высокими, он не мог позволить перевести меня на следующую ступень. Тогда Жюль рассказал своему менеджеру – Николя Тодту. Тот последил за мной некоторое время и взялся помочь. Заплатил за выступления в следующем году и платил за все годы в молодежных сериях до «Ф-1». Он моментально нашел правильную команду, где я начал много выигрывать и быстро добрался до «Формул». И Жюль тоже постоянно был рядом».

«Шарль здесь [в «Ф-1»] благодаря Жюлю, – подтверждал и Николя Тодт. – Его родители познакомили меня с Шарлем: «Они друзья, нужна финансовая поддержка». Я встретился скорее из вежливости, чем из интереса, он произвел хорошее впечатление. Я помог ему из-за Жюля, но все обернулось сюрпризом».

Жюль неспроста помогал Шарлю: их семьи дружили, будущие гонщики с детства росли вместе, и потому выбрали схожие увлечения.

«Он был не только моим другом, но крестным отцом, – вспомнил Шарль в официальном подкасте Beyond The Grid. – Наши семьи всегда были очень близки и наши отцы до сих пор лучшие друзья. Мой старший брат – лучший друг Жюля, мой лучший друг – его младший брат.

Как я начал заниматься картингом? В 3,5 года отец поехал на встречу с Филиппом Бьянки – отцом Жюля – и на его картинговом треке я впервые сел за руль.

Когда я начал гоняться на серьезном уровне, Жюль занимался тем же самым уже давно и дал мне много советов. Причем не только о настройке картов или машин – больше насчет пилотирования. Помню, он приехал на мою первую международную гонку Зимнего кубка и посоветовал быть агрессивнее. Как только началась следующая сессия, я снес парня, ехавшего впереди меня, и тогда он сказал: «Не настолько агрессивнее!»

Маленький Леклер – третий слева, Бьянки – крайний справа.

Шарль – с флагом, из аккаунта Леклера

Николя Тодт изо всех сил подталкивал Леклера наверх – снял с Шарля много важной для пилота работы и направлял в развитии.

«Именно Николя подтолкнул меня поработать над ментальностью. Работа с Николя определенно дала положительный толчок моей карьере: он взял на себя все вопросы контрактов и спонсорства и позволил мне думать только о пилотаже. У нас с Нико всегда была только одна цель — добраться до «Формулы-1».

Но прежде всего Николя, конечно, уделял время главному протеже со времен Фелипе Массы – Бьянки. Гонщик из Ниццы виделся огромным талантом – новичком гонялся наравне с опытным Нико Хюлькенбергом в «Ф-3», а в дебютном сезоне GP2 проиграл только Пересу и сверхопытному Пастору Мальдонадо (оба потом выигрывали Гран-при). Правда, в лучших молодежных сериях взять титулы так и не удалось: в GP2 лучшим стал Грожан, а в «Формуле-Рено 3,5» (наверное, самой близкой к «Ф-1» по характеристикам) Жюль оказался вторым и уступил Робину Фряйнсу. Тем не менее, уже тогда – в 2012-м – француз работал резервистом в «Феррари» и «Форс-Индии», а в 2013-м перешел в «Марусю».

«Чтобы находить новых звезд, нужно было следить за очень молодыми пилотами, и я начал смотреть молодежные серии вплоть до картинга. Я всех спрашивал, кто был лучшим, – вспоминал историю знакомства с французом и монегаском Николя Тодт. – 95 процентов отвечали: Жюль Бьянки, и мы сразу это поняли»

И практически все годы француз работал со Скудерией – она поддерживала его с 2008-го (после победы в дебютном сезоне французской «Формулы-Рено 2.0»). Фактически Академию «Феррари» – FDA – и пересоздали под впечатлением от Бьянки: он был первым слушателем с 2009-го. После него уже в систему набрали полдюжины пилотов – от нынешних гонщиков «Ф-1» Серхио Переса и Ланса Стролла (числился 5 лет подряд!) до некогда талантливых итальянцев, а ныне ноунеймов Мирко Бортолли, Даниэля Дзампьери и Рафаэлле Марчелло.

На официальном сайте FDA так и написано: «Фактически именно Жюль Бьянки предоставил Маранелло стимул создать Академию «Феррари», направленную на развитие талантливых юношей».

И у Шарля есть даже история о крестном и первом знакомстве с программой Скудерии:

«Однажды он привез меня в Маранелло – хотел показать мне Академию «Феррари», – вспоминал Леклер. – Припарковался у двери, повел меня к двери… Его пропустили, а меня – нет. И Жюль сказал мне: «Трудись, и, возможно, однажды они пропустят и тебя. Это честь и ответственность, ведь «Феррари» – это «Феррари».

В «Марусе» Жюль сильно выделялся: несмотря на чисто аутсайдерские возможности российской команды, Бьянки квалифицировался на полсекунды-секунду быстрее напарника Макса Чилтона и соперничавших «Катерхэмов» с первых же этапов.

Моментом славы Бьянки стал Гран-при Монако 2014-го – Жюль вырвался на восьмое место благодаря сходам и штрафам соперников, а еще красиво (хоть и грубо с контактом) обогнал «Катерхэм» Кобаяси в битве за место в топ-10. Слушателя Академии «Феррари» наказали штрафом в 5 секунд, но результата хватило на 9 позицию – и первый очки в истории аутсайдерской команды. «Маруся» поднялась на одну позицию в Кубке конструкторов и ненадолго спаслась от банкротства благодаря призовым: «Катерхэм» утонул к концу сезона, а команда Бьянки продержалась еще два года как «Манор».

Правда, уже без самого Жюля: он ошибся на Гран-при Японии 2014-го, когда догонял пелотон в режиме автомобиля безопасности на мокром треке. Поскользнулся, улетел в трактор, увозивший сошедший «Заубер» Сутиля – врезался шлемом в жесткий корпус и впал в кому. Бьянки скончался 17 июля 2015 года.

В то время Леклер как раз повторял путь Бьянки в молодежках – и собирался на гонку.

«Инцидент с Жюлем случился за час или полтора до моей гонки в «Формуле-Рено», и отец мне ничего не сказал. Я узнал обо всем из социальных сетей, но не нашел роликов, а отец не желал об этом говорить. Новости шокировали меня, но я все равно сел в болид и поехал. В моем подходе ничего не изменилось».

На пути к победам Леклер успешнее Бьянки: выиграл «Формулу-2» с первой же попытки (Бьянки не удалось), сразу перешел в «Ф-1», поразил мир в «Заубере». С лету сменил Кими Райкконена в «Феррари» и мог выиграть уже вторую гонку за Скудерию – но отказал мотор.

А теперь Шарль – лидер чемпионата. Первый со времен Фелипе Массы собственный воспитанник итальянцев во главе серии – и уже безоговорочный лидер прославленной команды в 24 года.

«Отец Жюля и мой отец всегда шутили над схожестью наших карьер, – вспоминал Шарль. – И правда странно: когда мы гонялись в одни и те же уик-энды, если у него плохо шла гонка – она тут же шла не очень и у меня. И они постоянно шутили над этим.

Наши спортивные стратегии, пути и карьеры тоже походили, но, очевидно, это потому, что ими управлял Николя Тодт.

Чувствую ли я, что завершаю работу Жюля? Да, в какой-то степени. По-моему, Жюль заслужил место в «Феррари» больше, чем кто бы то ни было. Безусловно, он заслуживал места в «Ф-1» и в «Феррари» – наверное, даже больше, чем я. Я не сомневаюсь, что он продемонстрировал бы даже более успешные результаты.

Его переход был всего лишь вопросом времени. Я попытаюсь добиться лучшего возможного результата, чтобы увековечить его память и всю безмерную помощь, которую он мне оказал. Каждый мой успех будет и его успехом».

№17 Жюля Бьянки – единственный номер, выведенный из обращения в «Формуле-1». Шарль гоняется под №16.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Andrew Hone / Stringer, Mark Thompson / Staff; East News/Mandoga Media/face to face; instagram.com/charles_leclerc formula1.com