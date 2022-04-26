У Леклера увели именные часы за €320к на домашнем Гран-при «Феррари». Взамен выдали издевательский трофей

Шарль отшучивался как мог.

Домашний Гран-при «Феррари» в Имоле не задался для Скудерии с первого же дня: лидера команды Шарля Леклера обворовали собственные «фанаты». По крайней мере они так назвались, когда остановили гонщика на улице небольшого городка в Тоскане для автографа и пары фото.

И пока пилот «Феррари» работал селебрити, один из папарацци умудрился стянуть эксклюзивные часы с запястья гонщика и ускользнуть.

Правда, незаметно сбыть такие часики не получится: вор стащил не просто «очередной элитный спонсорский хронометр от Richard Mille», а единственный в своем роде и украшенный монегаским флагом экземпляр. Существует, правда, прототип – и его не так давно продали на аукционе за 2 миллиона долларов.

Richard Mille – давний спонсор Леклера, на официальном сайте бренда есть отдельная страница Шарля с тем прототипом.

Что за модель увели у лидера чемпионата? Это кастомный Richard Mille 67-02 – невероятно легкие (весят меньше 32 г), тонкие и эргономичные часы, созданные из ультратонкого карбона и титана. И, конечно же, разработанные специально для спортсменов из различных дисциплин.

Но Шарль недолго горевал: спонсоры поспешили выдать гонщику новую пару, хоть и попроще.

А еще Леклеру вручили «почетный» трофей – «Золотого тапира». Это шутливая награда итальянских телевизионщиков, которую вручают селебрити за громкие провалы. На «благодарственной речи» монегаск лишь отшутился: «В этом году были только позитивные вещи, не считая кражи в понедельник. Вместо пасхальных яиц мне пришлось искать часы».

Леклер даже похвалил обидчиков: «Они отлично поработали. Быстрые и организованные».

Это уже не первый тапир в коллекции гонщика. Предыдущий он получил за глупую ошибку на Гран-при Турции, из-за которой лишился подиума в трех поворотах от финиша, пропустив вперед Феттеля и Переса.

В совместном видео с Карлосом для SkySport Шарль тоже не упустил возможности пошутить:

– Что вам меньше всего нравится в Италии? – Ну, может, кража моих часов.

А «Феррари» и вовсе выложили постер перед Гран-при Эмилии-Романьи с Шарлем в бойцовской стойке и часами на запястье.

Интересно, как после такой шумихи хронометр будут сбывать?

Фото: globallookpress.com/Alessio De Marco/Keystone Press Agency; REUTERS/Jennifer Lorenzini; Gettyimages.ru/Dan Mullan, Lars Baron