Продается любимая зимняя дача Шумахера – всего за €3,8 млн. Там бронированные стекла, тренажерка, 10 спален и зал игровых автоматов

Михаэль отдыхал здесь между сезонами.

Семья Михаэля Шумахера, похоже, постепенно привыкает к мысли, что старый Красный барон больше не вернется полностью прежним и «как раньше» уже не будет. Потому старые любимые поместья и дома семикратного чемпиона «Формулы-1» постепенно распродаются для концентрации всего внимания и ресурсов в одном месте на лечении и восстановлении.

Сперва в апреле 2021-го предложения риэлторов пополнил шикарный особняк Михаэля в швейцарском Глане площадью 20 тысяч квадратных метров за 59 млн евро, а теперь на продажу выставили любимую норвежскую северную дачу чемпиона в Трюсилефиле за 3,8 млн евро с учетом всех сборов.

Это местечко в центре Норвегии рядом со Швецией – и близ лыжного курорта Трюсиле.

Шумахер специально строил его для отдыха после тяжелого 97-го – и реализовал вообще все, что даже чисто теоретически ему могло бы захотеться в межсезонье.

В поместье есть панорамные горные виды, бронированные стекла, полы с подогревом и 10 спален.

Уютная берлога с ламповым лесом за окном? Пожалуйста:

Королевское убежище для ребенка? Как в замке:

Собственный домашний кинотеатр:

Гараж-бар с залом игровых автоматов на любой вкус:

Приятнейшая терраса с выходом на лыжную трассу – ведь до нее всего 50 метров (и 300 метров – до горнолыжного маршрута):

Здесь же – собственный бассейн с подогревом:

И тренажерный зал – риэлтор клянется, в нем все в точности как во времена отдыха Шумахера:

Обстановка в общих комнатах – примерно вот такая:

Кажется, за цена за такое наполнение и историю вообще небольшая! Особенно с учетом значения поместья для Михаэля – ведь он обожал отдыхать на норвежской «даче». Кадры из нее с семьей и женой щедро вмонтировали в недавнюю документалку «Шумахер» от Netflix.

«[После сезона 97-го] Мы провели 6 недель на отдыхе в норвежском Трюсиле, почти не обсуждали «Формулу-1» и его работу, – рассказывала там Коринна. – Сидели в шале, постоянно играли в игры, потому что он хотел немного развеяться. Прекрасно проводили время с друзьями, взяли с собой всю семью – бабушку, дедушку, тетю. Собирали иногда по 30 человек. Самолет был битком. Было весело, бы были счастливы. Просто отдыхали. Михаэль тренировался, но без фанатизма. Он всегда сомневался, сможет ли снова победить».

Вот Михаэль жарит там сосиски на мангале для пикника:

Вот – катается на снегоходе в виде прицепа:

А вот – запускает в небо петарды.

Именно отдых здесь помог Шумахеру вернуться – включиться в схватку с Хаккиненом и в конце концов открыть победную серию с «Феррари». Историческое место – место силы Красного барона.

Фото: www.finn.no