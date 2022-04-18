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Классическая силовая тренировка пилота «Ф-1»: что они качают, зачем и какими упражнениями?

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Эстебан Окон Эстебан Окон
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«Онборд» тренировки Окона

Пилоты «Формулы-1» – одни из самых крутейших атлетов в мире. Но какие мышцы им нужнее всего и для чего? Как они их развивают и какими упражнениями? Пилот «Альпин» Эстебан Окон решил показать все максимально наглядно – чтобы каждый при желании мог заниматься как топовый гонщик.

Начинают, конечно же, с уникальной прокачки шеи. Без этого гонщик просто не сможет справляться с экстремальными перегрузками в поворотах.

Шея гонщиков «Ф-1» – шире их же мышц на бедрах, ею даже колют орехи. Вот насколько Гран-при требовательны к форме

Следом – время бицепсов и силового тренажера-кроссовера. Чтобы гонщику хватало сил бесконечно крутить руль два гоночных часа подряд (а на тестах – так и весь день).

Переходим к спине – ее важно тренировать потому, что она поддерживает гонщика, когда он сидит в болиде. Для этого подойдут простые гантели и гребной тренажер.

Дальше мышцы кора – это целая группа мышц. В нее, например, входят косые, прямая и поперечная мышцы живота, которые поддерживают положение тела пилота в кокпите.

Пора тягать железо. Маленький вес, но с большим количеством повторений.

Ну а сплит-приседания отлично подходят для поддержания ног в тонусе для работы с педалями газа и тормоза.

Переходим к подтягиваниям с дополнительным весом. Быстрее, выше, сильнее!

А заканчивается типичная силовая тренировка становой тягой.

Ну и в самом конце полагается оценить результат и побаловать себя специально подготовленным напитком, чтобы восстановить силы.

Теперь вы знаете, что делать в зале, чтобы рассказывать всем о тренировках по программе пилота «Формулы-1». Даже победителя Гран-при, между прочим!

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