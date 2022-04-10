Шумахер спас последний целый болид «Хааса» – едва увернулся от резко тормознувшего соперника

Почти остался без запасных машин.

У Мика Шумахера вышел тяжкий старт сезона: пока возвращенец в «Хаас» Кевин Магнуссен прорывался в топ-5 и гонялся с «Мерседесами», сын Михаэля сперва спас болид после столкновения с Оконом в Бахрейне, а затем разбил-таки машину в квалификации в Саудовской Аравии и не вышел на старт из-за нехватки запчастей.

Крэш в Джидде стал уже седьмым крупным после перехода №47 в «Формулу-1» – после него общая сумма стоимости разбитых деталей достигла $6 млн, а команда осталась без запасного шасси.

«У нас больше нет резервных, – признался шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер перед Гран-при Австралии. – Так что никакой страховки, нужно действовать аккуратно, иначе мы опять выступим одной машиной.

Шасси Шумахера [после аварии] отправили на базу. Его починят и, надеюсь, в Имоле у нас снова будет запасное. Нужно заменить структуры безопасности, покрасить, но в целом оно подлежит восстановлению».

Тем не менее, любая серьезная авария в Мельбурне еще сильнее била бы по перспективам Мика – ведь если бы что-то пошло не по плану, он бы мог запросто остаться без болида (или с поврежденным медленным) на следующий европейский отрезок.

Потому Шумахер включил все мастерство с реакцией – и буквально спас болид в режиме автомобиля безопасности, когда прямо перед ним резко затормозил Юки Цунода.

«Святая корова, как же близко», – отреагировал по радио Мик.

Жаль, за фантастические сэйвы не дают очки – тогда бы «Хаас» точно оказался бы в лидерах чемпионата. А так Шумахер вновь финишировал за пределами топ-10 – 13-м – и обнаружился 17-м в общем зачете (ниже только великий Николас Латифи и несчастные пилоты бедовейшего «Астон Мартин» – Ланс Стролл, Нико Хюлькенберг и Себастьян Феттель).