Леклер выцепил поул под слепящим солнцем – на нелюбимой трассе. Сделал разницу в повороте, где вообще ничего не видел

А Ферстаппен перестарался.

Третья серия схватки за титул новой «Формулы-1» прошла с теми же героями – Шарль Леклер взял поул, Макс Ферстаппен оказался вторым и проиграл 0,286 секунды, а триумфатор квалификации предыдущего этапа в Саудовской Аравии Серхио Перес оказался третьим с отставанием в 0,372 секунды. Между пилотами «Ред Булл» – очень плотно, а вот гонщик «Феррари» достаточно неплохо оторвался для скоростного круга на 78 секунд.

Но большую часть решающей попытки Ферстаппен и Леклер гнали практически на равных – к примеру, на первом секторе их разделяли просто тысячные…

Хотя Шарлю и пришлось ловить машину – последствия попытки пронести на 5 км/ч больше с более высокой передачей.

Но они все равно ехали наравне!

И после второго сектора – тоже.

Хотя Макс даже чуть-чуть вырвался вперед после двух самых сложных поворотов трека…

Всю разницу Леклер наработал на последнем секторе – фактически в двух финальных поворотах.

И в особенности – в предпоследнем вираже. Вообще пилоты проезжали его в таких условиях – классно, да?

Апекс – где-то вот здесь.

И перед предпоследним поворотом Макс ехал впереди…

Но в этом повороте Шарль выжал чуть больше.

«В нем я ничего не видел, а Макс слишком глубоко заехал на внутренний поребрик, – объяснил Леклер. – В конце концов самую большая разница и делается в медленных поворотах. И с этим солнцем очень сложно было проезжать точно.

По ходу уик-энда ты ловишь определенный ритм и в последствии уже более или менее точно понимаешь, где тебе нужно поворачивать. Но да, в этом случае я вообще не видел границ трассы. На торможении в первом повороте видимость снова оказалась очень плохой. Не думаю, что мы можем что-то с этим сделать. Даже используя визор с темным покрытием этого все равно не хватает – при этом на других участках трассы, когда солнце уходит за облака, с таким визором может быть слишком темно.

Будь это первая практика – скажу честно – я бы разбился. А к квалификации уже наработался какой-то ритм прохождения поворотов.

Мешало ли галопирование? О боже… Ну, непросто было. Будет ли болеть голова? Болеть – не думаю, но кушать лучше стоит за очень большое время до гонки…

Вообще здесь, в Австралии, в прошлом у меня всегда были проблемы – трек почему-то не очень подходит моему пилотажному стилю. Почему-то мне всегда было сложно здесь в первом и шестом поворотах. Мне так сложно проехать их правильно! Пришлось работать вдвое больше».

А что же Макс? Ему помешало не солнце, а блокировка шин – чемпион слишком старался и слегка перебрал с напором.

«Макс заблокировал шины и потерял две-три десятые», – признал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Он заблокировал шины там же и в первой попытке и потерял 0,4 секунды, – резюмировал советник программы «Ред Булл» в «Ф-1» Гельмут Марко. – Думаю, Макс по-прежнему слишком сильно старается, хочет слишком многого. Мы думали, после завоевания титула он станет немного спокойнее. Но, судя по всему, Максу нужен второй титул – только после этого он перестанет чувствовать давление в квалификации».

Не думайте, будто пример Гран-при Австралии – уникальный: примерно такие же мелочи решали на предыдущих двух этапах. Несмотря на всю техническую разницу между болидами «Феррари» и «Ред Булл» мы наблюдаем невероятное пилотажное противостояние – и пока Ферстаппен действительно чуть уступает на одном быстром круге. А ведь он свалил самого Хэмилтона в прошлом сезоне – можете себе представить, насколько же велика конкуренция в «Формуле-1». Причем максимальные старания не спасут – нужно поймать и удерживать идеальный баланс, и пока Максу не удается. Пока взамен он давит в гонках.