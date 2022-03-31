Данные на руле для гонщиков «Ф-1» на быстрейшем круге Гран-при: отрывы, температуры шин, обороты мотора, заряд батареи

На примере Шарля Леклера.

Современные болиды «Формулы-1» превратились в настоящие огромные суперкомпьютеры – генерируют, обрабатывают и передают 70 ГБ данных за этап с 400 датчиков по 5 км кабелей. Всего в машине 48000 каналов для телеметрии – только по температурам шин они могут выводить 7 различных по назначению показателей!

Потому руль гонщиков – настоящий мини-контрольный пункт, сравнимый с кабиной космического корабля. Но, конечно, туда одномоментно передается и выводится далеко не вся информация – особенно на быстрейшем квалификационном круге, когда пилоту по идее должны предоставлять только самые важные, ценные и валидные для скорости данные и не отвлекать на несущественные мелочи.

Именно поэтому по данным, выдаваемым на руль в быстрейший квалифиционный круг в третьем сегменте (самый быстрый круг уик-энда) можно понять, какая же информация – все-таки важнейшая для пилота «Формулы-1».

И спасибо твиттер-аккаунту Driven By Data – он собрал, расшифровал и нарисовал понятную графику о руле Шарля Леклера на важнейшем круге на Гран-при Саудовской Аравии.

В самом верху – объяснение смысла и назначения режиме Mode PSH: «Этот режим коротко выдает на экран только важнейшую информацию, связанную со внесенными изменениями на руле».

Первая строка дисплея: время последнего круга, обороты мотора, отрыв от круга-ориентира (обычно им служит собственный предыдущий квалификационный круг или актуальное время поула/топ-10, но теоретически задать можно какое угодно время)

Вторая строка: скорость, температурная дельта левой передней шины (разница между нынешней температурой и установочной), передача, дельта правой передней шины, баланс тормозов в процентах (положительный – значит, смещен вперед и больше усилия передается на передние колеса (они быстрее замедляются), если отрицательный – значит, назад)

Третья строка: круг в текущей сессии, дельта левой задней шины, дельта правой задней шины

Четвертая строка: процент заряда батареи гибридной части мотора (краснеет, когда уровень опускается ниже 15%), время сессии

Нижняя строка: дубль индицкации заряда аккумулятора, каждый прямоугольник равен 5%.

Как видите, несколько остальных полей просто пустеют – чтобы не отвлекать в периоды максимальной концентрации. Только важнейшие данные, влияющие на скорость – на ближайшую минуту-две.

Источник: Driven By Data