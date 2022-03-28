Гонщик «Ф-1» 15 кругов кричал от боли в животе – но оказался в топ-3 по пилотажу. Уделал всех на торможениях и набрал очки

В машине-середняке.

За разборками лидеров в «Формуле-1» иногда забывают, что в середине пелотона тоже есть жизнь и кипит драма: иногда дополнительное попадание в топ-10 и пара бонусных очков приносит спасительные несколько миллионов долларов призовых. И временами даже на границе десятки сильнейших разворачиваются настоящие личные героические истории (которые потом особенно раскрываются в сериале Drive To Survive).

Вот и Пьер Гасли из «Альфа Таури», казалось, занял обычную дежурную для команды-середняка восьмую позицию – но концовка Гран-при Саудовской Аравии буквально превратилась для него в гонку на выживание.

«Последние 15 кругов стали самыми болезненными в карьере. Не знаю, что случилось с кишечником, но я умирал в болиде. Я кричал от боли и просто был рад закончить гонку. И в итоге мы стали восьмыми. Реально счастлив. В каждом повороте меня как будто кто-то колол изнутри. Не очень приятно».

Гасли не шутил – вот как он каждые три курга стонал по радио «как же больно!»

И сразу после финиша гоночный инженер №10 поздравил парня по радио и понадеялся, что тот в порядке. В ответ услышал «Нет… Кажется, у меня кишки сейчас вывалятся… Так больно» и жалобные сдавленные стоны.

Может, прозвучит пафосно, но Пьер реально включил режим максимального героизма: даже с адской болью в животе показал второй пилотаж по оценкам официального рейтинга от «Формулы-1» (с вкладки «тайминг» на официальном сайте)

Более того, Гасли даже набрал максимальный балл за торможения – и это на скоростной трассе с длинными прямыми, большим количеством виражей и злобными перегрузками!

Рейтинг, если что, высчитывается из данных телеметрии, снимаемых со всех гоночных машин, и формируется с оценкой от 1 до 10 в сравнении с показателями соперников. Данные обновляются каждые пять секунд.

Как рассчитывается работа рулем: гонщик с наименьшим углом поворота руля в определенных местах трассы получает 10 баллов, с наибольшим – 1 балл.

Баллы за прохождение поворотов рассчитываются через усреднение боковых перегрузок в каждом повороте Гран-при. Такая шкала выбрана не случайно: чем быстрее машина проезжает поворот – тем больше перегрузок на нее действует. Поэтому чем быстрее пилот – тем выше оценка.

«Агрессивность» описывает перегрузки, действующие на пилотов на стадиях разгона и замедления. Перегрузки рассчитываются и приводятся к среднему значению за Гран-при, а потом сравниваются с показателями других пилотов. Чем выше балл – тем резче пилот провоцирует перегрузки (к примеру, резче разгоняется или тормозит).

Работа с газом в свою очередь рассчитывается исходя из процента открытия топливной заслонки (регулируется собственно педалью) и скоростью открытия (их перемножают). Любое малейшее изменение давления педали фиксируется и учитывается – точно так же, как и достигнутая в определенных точках скорость. Чем выше балл – тем быстрее и качественнее пилот разгоняется.

Работа на торможениях рассчитывается следующим образом: разница в скорости до нажатия педали и после нажатия делится на время нажатия. Средние значения всех гонщиков со всего Гран-при сравниваются и приводятся к отдельным баллам: чем выше оценка – тем быстрее пилот снижает скорость относительно соперников.

То есть лучше Гасли с педалью тормоза никто не работал – и пилоту «Альфа Таури» реально можно только поаплодировать.