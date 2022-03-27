Ностальгия и модерн
Блог

Ох, напарник почти вынес Алонсо в стену. Но Фернандо грандиозно рисковал с атакой

Формула-1
Гран-при Саудовской Аравии
Эстебан Окон Эстебан Окон
Альпин Альпин
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Авто Авто

Испанец все-таки забрал свое.

Трасса для Гран-при Саудовской Аравии – одна из самых зрелищных в «Формуле-1»: множество быстрых отрезков и скоростных поворотов, зон для атак с DRS и без нее. И умелые гонщики используют все возможности трека для сражения за позицию.

Вот и Фернандо Алонсо атаковал напарника Эстебана Окона в битве за шестую позицию – и почти наткнулся на розовый болид и стену:

Конечно, №31 пошел в оборону слегка жестко, но испанец все-таки еще не поравнялся с напарником и лишь обозначал атаку по внутренней траектории – грандиозный риск на городском треке.

Ведь обычно здесь атакуют по внешней – примерно так Фернандо и отобрал позицию у Эстебана пару кругов спустя. Параллельно выдавив напарника в ответ на жесткую оборону:

Как же эффектна новая «Формула-1»!

«Ф-1» в Саудовской Аравии: хроника гонки

Шумахер сурово влетел в стену: половина машины – вдребезги, половина – просто отвалилась. Починить до гонки невозможно

Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные