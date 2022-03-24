Оказывается, во время гонок «Ф-1» пилоты корчат страшные рожи – от перегрузок и адреналина. Признание новичка «Мерседеса»

Тайна, скрытая под шлемом.

Гонщики «Формулы-1» становятся все популярнее и популярнее – известные журналы уже выстраиваются в ряды ради очередной фотосессии или интервью.

Вот и Джордж Расселл сперва блеснул в модном наряде на страницах журнала и ютуб-канале Vanity Fair – и тут же стал героем нового видео от GQ. В нем новичок «Мерседеса» ответил на комментарии и вопросы болельщиков в соцсетях.

Особенно интересна одна маленькая подробность о состоянии пилотов во время гонок – фанатов захватила одна фотография с тренировки Джорджа.

Болельщики поинтересовались «правда ли, что именно так выглядят лица пилотов «Ф-1» внутри болида?»

Англичанин ответил: «Если честно, в машине оно даже хуже, к сожалению. Пару раз, когда я гонял на симуляторе с камерой прямо напротив лица. И иногда я непроизвольно высовывал язык, когда концентрировался на поворотах. Даже не подозревал, что так делаю»

И это не единственное скрытое от зрителей трансляции «Формулы-1». Льюис Хэмилтон однажды признался, что ему приходится постоянно следить за активностью радио: «У меня в болиде есть радио и микрофон, и я часто слежу, чтобы он был выключен, потому что я часто ору и визжу в машине от адреналина. Прямо как на американских горках. Не круто, но чертовски весело», – рассказал пятикратный (на тот момент) чемпион мира в эфире шоу Дэвида Леттермана.

Бытует и обратное мнение – что гонщик должен оставаться максимально безэмоциональным. Вот как на это отвечает Пьер Гасли из «Альфа Таури»: «Я живу ради эмоций. Я люблю эмоции! Я верю в то, что чувствую себя живым, когда ощущаю их, неважно – радость, грусть или стресс... В «Ф-1» мы постоянно находимся на пределе и берем на себя огромный риск, так что приходится справляться с адреналином».

Хоть для гонщиков пилотаж болида мощностью 1000 л.с. на скорости свыше 300 км/ч – повседневность, даже они не способны переключаться в режим роботов. Лучшая работа в мире? Или, может, в кокпите просто слишком жарко?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; youtube.com//скриншот с видео; instagram.com/georgerussell63