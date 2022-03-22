В шлем юниора «Феррари» летел кусок подвески – на скорости 300 км/ч. Спас экран для защиты головы

Он даже продвинутее «Формулы-1».

Помните, как в «Формуле-1» ненавидели гало в момент первого внедрения в 2018-го? Шеф «Мерседеса» даже порывался срезать его бензопилой.

Но с тех пор отношение к защите головы сильно изменилось: гало спасло Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии 2021-го во время аварии с Максом Ферстаппеном, сохранило Ромена Грожана в жутком крэше на Гран-при Бахрейна 2020-го и вообще накопило не меньше десятка случаев обороны гонщиков от серьезных травм. Небольшая жертва эстетикой того стоит.

Но в «Формуле-1» – еще не самая продвинутая система в автоспорте: американский «Индикар» пошел дальше и фактически представил закрытый кокпит. Благодаря «аэроскрину» – аналогу гало с пластиковыми вставками перед пилотом.

И он, наверное, еще полезнее – по крайней мере, на этапе «Индикара» в Техасе выручил юниора «Феррари» Каллума Айлотта. Вице-чемпиону «Ф-2» летел в голову кусок подвески от болида Джека Харви:

Но «аэроскрин» выдержал – хотя на овалах скорость достигает 300 км/ч.

«Большое спасибо «аэроскрину» – он спас меня» – написал в твиттере Айлотт в комментарии к скрину.

Болиды с такой защитой и правда не самые красивые, но все-таки жизни важнее. Особенно на безумных американских овалах.