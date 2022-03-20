Мастерский пит-стоп в «Формуле-2»: дальше поехало только переднее колесо. А машина замерла

Кажется, кого-то уволят.

Юниор «Ред Булл» и чемпион «Ф-3» Деннис Хаугер ехал к первым очкам на дебютном этапе «Формулы-2» – но вмешались механики еще недавно лучшей команды юниорок «Према». Они обслужили болид норвежца с истинным мастерством – наслаждайтесь.

А следом на пит-стоп заехал и напарник Денниса Джехан Дарувала – вышла немая сцена:

Пришлось ждать, пока Хаугер на трех колесах хоть как-то окатится подальше в нарушение правил безопасности.

Кто бы мог подумать, что эта же команда выиграла «Формулу-2» в 2020-м и 2021-м, а в 2019-м и 2020-м – еще и «Формулу-3».

Теперь кого-то точно уволят!