Гонщиков «Ф-1» сверхмодно разодели для Vanity Fair: Норриса – в моряка, Риккардо – в фуксию, из Окона сделали секс-символ

Блеск и бурлеск.

«Формула-1» с каждым годом все больше выходит за рамки нишевого мужского автоспорта. Одно из свидетельств – недавняя статья в американском журнале о поп-культуре Vanity Fair.

Она посвящена пяти гонщикам, наиболее заметным в сериале Drive to Survive от Netflix: Ландо Норрису, Пьеру Гасли, Даниэлю Риккардо, Джорджу Расселу и Эстебану Окону. Цель статьи – показать их настоящими живыми людьми. Но получилось даже больше – фотосессия взорвала интернет из-за неожиданных образов.

Снова высокая мода бросает вызов традиционным представлениям о мужественности в спортивной культуре. К экспериментам Хэмилтона все уже привыкли, но тут просто удар под дых.

Подбором образов занимался британский фэшн-стилист Майкл Дарлингтон – у него в портфолио Джейсон Судейкис (главный герой сериала «Тед Лассо») для обложки американского GQ или Ангус Клауд (американский актер, наиболее известный по роли Феско в сериале «Эйфория») для Interview. А и с пилотами у него точно вышло не хуже.

Кудрявый парень – моряк Ландо Норрис из «Макларена». На Ландо: топ в полоску от Saint Laurent за €650, платиновая брошь с бриллиантами от Tiffany & Co за $4750 и кожаный берет от Stefan Cooke.

А здесь третий по зарплате гонщик «Ф-1» – уже курсант морского училища в бушлате (короткое двубортное пальто из грубой шерстяной ткани, которое раньше как раз носили матросы) от Louis Vuitton за £2470. Под ним жакет-бомбер с узором, похожий на турецкий огурец от S.S. Daley за €684, хлопковые брюки от Gucci за $950, черные кожаные оксфорды от Santoni за €680, яркие розовые носки от London Sock Company за дисконтные £15 и шарф от Turnbull & Asser. Хоть сейчас ставить паруса!

Еще один моряк – Пьер Гасли. На нем полосатые майка за €490 и рубашка от Saint Laurent за €850, золотая брошь ручной работы с жемчугом и бриллиантами (все 298 алмазов выращены в лаборатории) от Anabela Chan Joaillerie за $3915, шарф Hermès, брюки Emporio Armani...

Более официальный, но все равно яркий лук. светлый жакет от родных AlphaTauri за €279, рубашка насыщенного кораллового цвета от Emporio Armani (€1026) и три золотые брошки-клипсы с бриллиантами от Van Cleef & Arpels.

Гламурный Даниэль Риккардо в атласном комбинезоне цвета фуксии – экстравагантности образу добавляет массивная брошка. Весь комплект от Gucci, а вот золотая брошь с платиной и бриллиантами на воротнике от Tiffany & Co. Schlumberger, и этот лот – рекордсмен хит-парада: $55000.

Здесь поза Медоеда напоминает прием французских королей: так и кажется, что он сейчас сделает реверанс и пригласит на танец. Но, возможно, все дело в штанине, немного заправленной в носок.

Потом Даниэля переодели из розового в другую крайность – в шерстяной голубой костюм от Alexander McQueen за $3810 и легкий свитер от Erdem.

Шарф (одет как ремень) от Hermès, черные лоферы – от Salvatore Ferragamo за $651.

В образе новичка «Мерседеса» Джорджа Рассела – истинно британская утонченность. Яркое зеленое шерстяное пальто от Valentino за $2950, под ним – яркий полосатый пляжный топ от Prada любимого оттенка – ebony – за $1050.

Возможно, Джордж Рассел когда-нибудь повторит путь нового напарника и получил титул сэра – стильный образ для такого мероприятия уже готов. Костюм от Dior, брошь – Slim Barrett, цены неизвестны.

Этнические нотки в наряде Эстебана Окна: клетчатое пальто от Lanvin, шелковая рубашка с хаотичным принтом от Berluti за $1400, шелковые брюки с цветочным узором от Giorgio Armani и горчичные лоферы с восточным узором от Manolo Blahnik за €695.

А здесь Окон – секс-символ, готовый красть сердечки новых болельщиц «Ф-1»: нежно-голубой костюм от Emporio Armani, подвеска от Saint Laurent, стоимость наряда неизвестна (бесценно).

Уходит предыдущая эпоха фотосессий со стереотипными мужскими портретами и кадрами в обтягивающих белых трусах с флаконом дорогого парфюма в руке. Пилоты «Формулы-1» становятся суперзвездами – сходными с голливудскими актерами. И теперь пересечение высокой моды и гонок будет только увеличиваться.

Фото: Проект Vanity Fair/Фотограф NICK RILEY BENTHAM, Стиль MICHAEL DARLINGTON