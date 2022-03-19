Ностальгия и модерн
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Гонщиков «Ф-1» сверхмодно разодели для Vanity Fair: Норриса – в моряка, Риккардо – в фуксию, из Окона сделали секс-символ

Формула-1
стиль стиль
ахахаха
Альфа Таури Альфа Таури
Ландо Норрис Ландо Норрис
Эстебан Окон Эстебан Окон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Джордж Расселл Джордж Расселл
Мерседес Мерседес
Макларен Макларен
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Альпин Альпин
Авто Авто

Блеск и бурлеск.

«Формула-1» с каждым годом все больше выходит за рамки нишевого мужского автоспорта. Одно из свидетельств – недавняя статья в американском журнале о поп-культуре Vanity Fair. 

Она посвящена пяти гонщикам, наиболее заметным в сериале Drive to Survive от Netflix: Ландо Норрису, Пьеру Гасли, Даниэлю Риккардо, Джорджу Расселу и Эстебану Окону. Цель статьи – показать их настоящими живыми людьми. Но получилось даже больше – фотосессия взорвала интернет из-за неожиданных образов.

Снова высокая мода бросает вызов традиционным представлениям о мужественности в спортивной культуре. К экспериментам Хэмилтона все уже привыкли, но тут просто удар под дых. 

Подбором образов занимался британский фэшн-стилист Майкл Дарлингтон – у него в портфолио Джейсон Судейкис (главный герой сериала «Тед Лассо») для обложки американского GQ или Ангус Клауд (американский актер, наиболее известный по роли Феско в сериале «Эйфория») для Interview. А и с пилотами у него точно вышло не хуже.

Кудрявый парень – моряк Ландо Норрис из «Макларена». На Ландо: топ в полоску от Saint Laurent за €650, платиновая брошь с бриллиантами от Tiffany & Co за $4750 и кожаный берет от Stefan Cooke. 

А здесь третий по зарплате гонщик «Ф-1» – уже курсант морского училища в бушлате (короткое двубортное пальто из грубой шерстяной ткани, которое раньше как раз носили матросы) от Louis Vuitton за £2470. Под ним жакет-бомбер с узором, похожий на турецкий огурец от S.S. Daley за €684, хлопковые брюки от Gucci за $950, черные кожаные оксфорды от Santoni за €680, яркие розовые носки от London Sock Company за дисконтные £15 и шарф от Turnbull & Asser. Хоть сейчас ставить паруса!

Еще один моряк – Пьер Гасли. На нем полосатые майка за €490 и рубашка от Saint Laurent за €850, золотая брошь ручной работы с жемчугом и бриллиантами (все 298 алмазов выращены в лаборатории) от Anabela Chan Joaillerie за $3915, шарф Hermès, брюки Emporio Armani...

Более официальный, но все равно яркий лук. светлый жакет от родных AlphaTauri за €279, рубашка насыщенного кораллового цвета от Emporio Armani (€1026) и три золотые брошки-клипсы с бриллиантами от Van Cleef & Arpels. 

Гламурный Даниэль Риккардо в атласном комбинезоне цвета фуксии – экстравагантности образу добавляет массивная брошка. Весь комплект от Gucci, а вот золотая брошь с платиной и бриллиантами на воротнике от Tiffany & Co. Schlumberger, и этот лот – рекордсмен хит-парада: $55000.

Здесь поза Медоеда напоминает прием французских королей: так и кажется, что он сейчас сделает реверанс и пригласит на танец. Но, возможно, все дело в штанине, немного заправленной в носок.

Потом Даниэля переодели из розового в другую крайность – в шерстяной голубой костюм от Alexander McQueen за $3810 и легкий свитер от Erdem.

Шарф (одет как ремень) от Hermès, черные лоферы – от Salvatore Ferragamo за $651.

В образе новичка «Мерседеса» Джорджа Рассела – истинно британская утонченность. Яркое зеленое шерстяное пальто от Valentino за $2950, под ним – яркий полосатый пляжный топ от Prada любимого оттенка – ebony – за $1050.

Возможно, Джордж Рассел когда-нибудь повторит путь нового напарника и получил титул сэра – стильный образ для такого мероприятия уже готов. Костюм от Dior, брошь – Slim Barrett, цены неизвестны. 

Этнические нотки в наряде Эстебана Окна: клетчатое пальто от Lanvin, шелковая рубашка с хаотичным принтом от Berluti за $1400, шелковые брюки с цветочным узором от Giorgio Armani и горчичные лоферы с восточным узором от Manolo Blahnik за €695.

А здесь Окон – секс-символ, готовый красть сердечки новых болельщиц «Ф-1»: нежно-голубой костюм от Emporio Armani, подвеска от Saint Laurent, стоимость наряда неизвестна (бесценно).

Уходит предыдущая эпоха фотосессий со стереотипными мужскими портретами и кадрами в обтягивающих белых трусах с флаконом дорогого парфюма в руке. Пилоты «Формулы-1» становятся суперзвездами – сходными с голливудскими актерами. И теперь пересечение высокой моды и гонок будет только увеличиваться. 

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Фото: Проект Vanity Fair/Фотограф NICK RILEY BENTHAM, Стиль MICHAEL DARLINGTON

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