В «Ф-1» есть «дорога позора». Ее все ненавидят, но проходят каждый день – она напоминает аутсайдерам о поражениях

Худшие страдают не только на трассе.

В «Формуле-1» любая очередность выстраивается не по случайному принципу, а в точном соответствии с позициями в Кубке конструкторов. Гаражи на пит-лейн: чемпионам достается первый по счету со въезда, аутсайдеру – последний. Место в паддоке – точно так же: победители занимают место у входа, худшим приходится осваивать задворки.

С расположением моторхоумов на главной аллее автодромов – та же история: победители предыдущего сезона монтируют гостевые дома и передвижные базы на самых видных и доступных местах неподалеку от главных входов, а неудачников отправляют в самый конец.

Казалось бы, мелочь? Но нет: аутсайдеры обращают внимание на собственное положение каждое утро, при каждом входе в паддок. И во время прохода к собственному моторхоуму воспринимают лишнюю дорогу как невероятное унижение.

Точка зрения на незаметную и довольно формальную на первый взгляд традицию «Ф-1» раскрыли в шестой серии четвертого сезона Drive To Survive с Netflix – через рассказ нового шефа «Уильямса» Йоста Капито.

«Придя в чемпионат в этому году, я обнаружил, что мне приходится проходить мимо всех команд в паддоке, – рассказал босс-новичок, назначенный в английскую команду новыми владельцами после сезона-2020 исполнительным директором и перехвативший все бразды правления 9 июня. – Это длинная дорога! Через весь паддок! Каждое утро! Каждый вечер! Ненавижу эту дорогу позора».

«У победителей сезона – самая короткая дорога в паддоке, – подтвердил и пилот «Уильямса» в 2021-м Джордж Расселл. – Лузеры – в хвосте. И «Уильямс» – в самом-самом конце. Потому что мы закончили [2020-й] последними. И это правда дорога позора».

«Физически больно проходить мимо всех команд, кто выше тебя, – объяснил Капито. – Я сказал команде: они обязаны всегда проходить ногами всю дорогу от начала до конца. И остановиться в месте, где они хотят быть в следующем году.

Но каждый раз, когда проходишь через паддок, он дает тебе чистейшее осознание реальности: где ты. И тебе нужно задуматься: почему ты оказался здесь и что нужно сделать, чтобы продвинуться вперед. И нам нужно продвинуться».

Даже дорога в паддоке «Формулы-1» имеет значение – особенно для тех, кто полон амбиций. Они замечают даже те мелочи, о которых почти не говорят. Спасибо Netflix и Капито за красивый образ!

Фото: globallookpress.com/Dppi/Germain Hazard, Hasan Bratic/dpa, HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency; netflix.com