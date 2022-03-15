В болидах «Ф-1» горячо – гонщикам буквально поджаривает зад. Для охлаждения рубят специальные отверстия в носах и наносят золото на сиденья

Иначе пилоты выдерживают не больше часа.

В болидах «Формулы-1» всегда было горячо, но с новой революционной техникой ситуация стала еще хуже. Пока команды поражают минималистичными системами охлаждения моторов и электроники, гонщики страдают только сильнее: на вторых предсезонных тестах в Бахрейне выяснилось, что пилоты просто не могут усидеть в машинах из-за нагрева сидений. Например, вернувшийся в «Ф-1» Алекс Албон, выпрыгнул из своего «Уильямса» уже через час (а ведь во время Гран-при внутри кокпита приводят и больше двух часов – на гоночной дистанции, предстартовых и постфинишных процедурах). На горящую пятую точку пожаловался и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Вообще проблема не нова: на Гран-при Японии в 2004-м Марку Уэбберу даже пришлось досрочно завершить заезд.

«Вам нужно быть максимально сконцентрированным на гонке, но когда температура настолько велика, что физически влияет на вас и отвлекает, то приходится принять решение об остановке», – рассказал тогда Марк.

А в Бахрейне температура воздуха достигала 37 градусов по Цельсию, а дорожного полотна – все 47 градусов, при влажности в 80%! Но болиды нагреваются не только из-за внешних факторов: влияет и начинка, и ее компоновка – все более тесная с годами. Кучу оборудования и электроники умещают в постоянно уменьшающееся пространство, плюс по бокам и сзади у пилотов – радиаторы, а прямо за спиной – силовая установка, газ внутри которой может раскаляться до 2600 градусов.

В таких экстремальных условиях пилоты теряют до 5 кг за гонку по жарким местам вроде Сингапура и подвергаются риску обезвоживания – температура их тела в это время может достигать 40 градусов.

Кевин Магнуссен описал опыт пилотажа на экваторе с отказавшей системой подачи воды: «Я не помню последнюю часть гонки. Я просто дожидался момента, когда отключусь. Мне было очень жарко, я перегревался и был обезвожен. Это все равно что гонять в очень жаркой сауне».

Как же тогда решают проблему перегрева сидений?

Первое, и самое простое: обернуть заднюю сторону сиденья золотой или серебряной пленкой (или использовать напыление), ведь оба материала отлично экранируют тепло.

А второе – носовые воздуховоды для охлаждения гонщиков. Да, они не просто так получили такое название! Если вы всегда думали, будто на самом деле эти отверстия служат для улучшения аэродинамики носовой части болида, но все не так. Их размер строго регламентирован, чтобы не допускать подобного влияния.

Однако, эта деталь на машинах разных команд отличается.

К сожалению ни одна из этих мер не может на все 100 оградить гонщиков от высоких температур – поэтому им приходится устраивать тренировки в сауне и мерзнуть в ледяной воде перед стартом гонки. Но зато мы снова можем оценить, насколько важная каждая мелочь в болиде «Формулы-1» – и насколько очевидными и неочевидными одновременно они бывают.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, HOCH ZWEI, via www.imago-images./www.imago-images.de; twitter.com/