«Ред Булл» радикально обновил болид на тестах – добавил волны на понтоны. Моментальный ответ инновациям «Мерседеса»

Мощь технической гонки «Ф-1».

«Мерседес» украл внимание всех фанатов «Формулы-1» на вторых предсезонных тестах: четвертый сезон Drive To Survive, остальные восемь машин, доминирование «Феррари» на одном круге и длинных отрезках – все померкло на фоне революционной новинки восьмикратных чемпионов. Немцы в первое же утро выкатили W13 практически без боковых понтонов – и оказались в центре большинства обсуждений в первые дня обкаток в Бахрейне.

Команда действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена ответила на третий день – «Ред Булл» тоже выкатил масштабное обновление корпуса понтонов. Его смело можно назвать №2 по заметности и важности в пелотоне – теперь на RB18 красуется красивая волна:

Давайте сравним старую версию с новой:

И с другого ракурса – слегка изменилась и форма днища, теперь «подрезка» под радиатором более очерченная и принимает вид настоящего туннеля для потока:

Кстати, по этим кадрам видно: новинку третьего дня Бахрейна все-таки планировали заранее. Обвес корпуса из Барселоны не просто так выглядел словно слегка недоделанным с эстетической точки зрения – без дизайнерской обработки, нанесения краски и более обтекаемой формы. Раньше под радиаторами словно стояли несколько ровных грубых карбоновых пластин-затычек – а теперь корпус наконец приобрел цельность. Может, «Ред Булл» изначально не успевал с производством и поставкой нового корпуса из-за тяжелого потолка расходов в $140 млн?

Назначение «волны» – в улучшении направления потока воздуха над радиатором к задней части болида на соединение с потоком из «подрезки». Цель – в создании завихрения, ускорении протекания и повышении уровня прижимной силы сзади за счет перепадов в давлении.

Решение можно назвать «ответом «Мерседесу»: «Ред Булл» сразу презентовал болид со сверхмаленькими понтонами и радиаторами (немцы просто дошли до предела чуть позже – с обновлением в Бахрейне), но структурирование формы корпуса у машины Ферстаппена все же другое.

Восьмикратные чемпионы поставили все на формирование гармоничного обтекания по бокам радиатора – то есть попытались убрать все возможные помехи с пути потока ради качественного «питания» зоны между задними колесами и выхлопной трубой.

«Ред Булл» также стремится загрузить именно ту зону, но пытается добавить эффективности за счет дополнительной скорости завихрения.

Обе концепции – рискованные:

– создатели W13 надеются на инновационную систему охлаждения из ракетных технологий, но в случае неудачи от экстремального варианта придется отказываться

– версия RB18 сложнее в смысле техники выполнения (синергию двух потоков просчитать труднее, чем эффект от одного естественного максимально очищенного), но первоначальное непопадание в ожидания оставляет поля для экспериментов и поиска баланса через мелкие изменения в корпусных деталях. Вероятно, не придется жертвовать всей концепцией целиком.

После обновления «Ред Булл» полетел: сперва Серхио Перес привез всем 0,7 секунды после утренней сессии, а к середине вечерней Ферстаппен улучшил время напарника еще на 0,5 секунды. «Мерседес» же в первые два дня вообще не выделялся: в основном катал длинные отрезки на жестких шинах. Однако если скорректировать времена Хэмилтона и Расселла по топливной загрузке и покрышках относительно «Феррари», выйдет всего 0,1 секунды отставания – и это еще, кажется, никто не раскручивал мотор на квалификационную мощность.

Должно быть, скрываться будут все до вечера субботы первого Гран-при сезона – 19 марта. Тогда и узнаем, чьи инженеры хитрее.

Фото: твиттер Альберта Фабреги