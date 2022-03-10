Новые цвета «Хааса» после разрыва с Мазепиными: чисто синяя форма, бело-красный болид. И американский флаг

Раньше здесь был триколор.

В 2021-м и начале 2022-го у России был период наибольшей визуальной заметности в «Формуле-1»: сделка «Уралкалия» с «Хаасом» помогла Никите Мазепину получить место боевого пилота и окрасила в национальный триколор целую машину и командную форму.

Целый год любой включивший трансляцию любого Гран-при видел такое:

Командная форма – тоже триколор:

И Мик Шумахер – сын самого Михаэля – начал карьеру в «Ф-1» именно в таком облачении:

Но после 24 февраля с российским автоспортом случилась одна большая «Галя, отмена». Первым, конечно же, сработал «Хаас»: убрал триколор с машины и формы – представил чисто белую ливрею.

И форму:

А перед вторыми тестами в Бахрейне с Мазепиными расстались окончательно под давлением спонсоров Шумахера – и с Никитой, и с «Уралкалием». И команда оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, белый, синий и красный формально пришли как корпоративные цвета генерального партнера, а с другой – полностью менять палитру после презентации машин как-то некрасиво.

Американцы выбрали компромиссное решение: форму выкрасили в цвета спонсора Шумахера (немецкая компания 1&1):

А на машину вернули красный и добавили черный – чтобы сохранить узнаваемость:

И да, с новой ливреей на машину вернулся американский флаг.

Кажется, теперь Россия в любом виде еще не скоро вернется в «Формулу-1».

Фото: twitter.com/HaasF1Team; REUTERS/Albert Gea; globallookpress.com/IMAGO/ANTONIN VINCENT