Новые цвета «Хааса» после разрыва с Мазепиными: чисто синяя форма, бело-красный болид. И американский флаг

Раньше здесь был триколор.
В 2021-м и начале 2022-го у России был период наибольшей визуальной заметности в «Формуле-1»: сделка «Уралкалия» с «Хаасом» помогла Никите Мазепину получить место боевого пилота и окрасила в национальный триколор целую машину и командную форму.
Целый год любой включивший трансляцию любого Гран-при видел такое:
Командная форма – тоже триколор:
И Мик Шумахер – сын самого Михаэля – начал карьеру в «Ф-1» именно в таком облачении:
Но после 24 февраля с российским автоспортом случилась одна большая «Галя, отмена». Первым, конечно же, сработал «Хаас»: убрал триколор с машины и формы – представил чисто белую ливрею.
И форму:
А перед вторыми тестами в Бахрейне с Мазепиными расстались окончательно под давлением спонсоров Шумахера – и с Никитой, и с «Уралкалием». И команда оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, белый, синий и красный формально пришли как корпоративные цвета генерального партнера, а с другой – полностью менять палитру после презентации машин как-то некрасиво.
Американцы выбрали компромиссное решение: форму выкрасили в цвета спонсора Шумахера (немецкая компания 1&1):
А на машину вернули красный и добавили черный – чтобы сохранить узнаваемость:
И да, с новой ливреей на машину вернулся американский флаг.
Кажется, теперь Россия в любом виде еще не скоро вернется в «Формулу-1».
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Фото: twitter.com/HaasF1Team; REUTERS/Albert Gea; globallookpress.com/IMAGO/ANTONIN VINCENT
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