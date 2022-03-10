На место Мазепина взяли главного грубияна «Ф-1». Он издевался над «Хаасом» и обещал не возвращаться в аутсайдеры еще месяц назад

Добро пожаловать домой, Кевин Магнуссен.

После увольнения Никиты Мазепина «Формула-1» и «Хаас» точно не потеряют в количестве плохих парней, блокировок напарников, скандалов и сильных выражений в прессе. Русского в Гран-при заменит Кевин Магнуссен, откатавший в американской команде с 2017-го по 2020-й и пару раз заехавшего в топ-5.

Но больше всего датчанин под №20 запомнился даже не результатами, а сверхгрубой обороной, предложением Нико Хюлькенбергу «облизать его шары», и раскуроченной дверью в моторхоуме «Хааса» после жесткого диалога с шефом команды Гюнтером Штайнером, пригрозившим парню увольнением после столкновения с напарником на Гран-при Великобритании.

Причины возвращения американцев к Магнуссену все-таки понятны: им срочно нужен опытный пилот, знакомый с персоналом и готовый сразу запрыгнуть в машину. Более того, у Кевина даже были кое-какие спонсоры – датский бренд одежды Jack&Jones, например. А «Хаасу» потребуются деньги из-за перспективы судебных разбирательств с Мазепиными.

А мотивацию самого №20 понять уже сложнее: ведь он год ездил в американских гонках на выносливость в составе сильной заводской организации Cadillac Chip Ganassi (даже выиграл гонку и поднялся еще на 4 подиума) и обладал контрактом с «Пежо» на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость и на «Ле-Мане».

Более того, еще месяц назад он прокомментировал презентацию болида «Хааса» примерно вот так:

А еще в феврале клятвенно обещал не возвращаться в аутсайдеры «Формулы-1»:

«Оставшуюся часть карьеры я буду выступать в гонках, где у меня будет надежда на победу. Чем бы я ни занимался, я точно больше никогда не буду гоняться в чемпионате, где буду знать, что у меня нет шансов победить».

Но нынешний «Хаас» точно не похож на реального претендента на победы! По первым тестам – уже не последний, но даже до середняков пока далеко.

Более того, сразу после ухода из «Формулы-1» Кевин в нескольких интервью рассказал о ненависти к гонкам из-за невозможности добиться хоть чего-то.

«В «Формуле-1» тебе нужна отличная машина, чтобы выигрывать гонки. Конечно, один раз из тысячи пилот не на лучшей машине может победить, но большую роль играет удача и чрезвычайные обстоятельства.

Я очень устал от этого. Когда тебя обгоняют на круг, и ты просто страдаешь позади… Пилотировать эти болиды тяжело физически. Ты надрываешь задницу, потеешь, как свинья, и ради чего?

В каких-то гонках мы были в самом хвосте, на 18-м месте. Впереди целая гонка, но ты знаешь: должны сойти 17 машин, чтобы получить хороший результат – это просто безнадежно! Случались и хорошие гонки. Но даже в этом случае – после пятого места или неплохих очков – я не был на седьмом небе. В конечном счете борьба идет за победу.

Вы смотрите на результаты и не говорите: «О, Кевин, должно быть, хорошо выступил». Вы не делаете этого, потому что мы («Хаас») все еще нигде.

Я провел в «Формуле-1» семь лет и скучаю по победам. Поэтому еще одна гонка просто ради участия не особо интересна. Если меня позовет «Мерседес», я, наверное, отнесусь серьезно».

И даже не сказать, будто Кевин просто обиделся: судя по его автобиографии, его звали в «Уильямс» на 2021-й вместо Джорджа Расселла. И по сравнению с «Хаасом» бело-синий кокпит выглядел повышением – но Магнуссен отказался.

«У меня был шанс остаться: я контактировал с «Уильямсом», – признался датчанин. – Пришлось бы найти много спонсоров для или выписать серьезный чек.

«Уильямс» рассматривал меня как возможную замену Джорджа Расселла. Это стало полным сюрпризом. Я подумал: «Что это за команда такая?» Убрать Расселла и оставить Николаса Латифи – это смешно, полный идиотизм».

«Когда я встречался с Магнуссеном в Бахрейне после объявления о его контракте с Chip Ganassy, он выглядел так, словно у него свалилась гора с плеч, – написал и колумнист Racer Крис Медланд. – Кевин устал не от «Хааса», а от всей «Ф-1». Он – настоящий гонщик, хочет только соревноваться и требует от команд исключительно конкурентоспособности».

Теперь же №20 просто забыл о громких откровениях и согласился на еще год в девятой-десятой машине пелотона буквально за пару ночей. Либо солидный чек выписали на этот раз уже ему, либо на самом деле мы «Хаас» что-то очень хорошо скрывает.

Для правды, скорее всего, придется подождать год – до выхода пятого сезона Drive To Survive. Там американская команда почти всегда – главная звезда.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli / Stringer