Скандального Бриаторе вернули в «Ф-1». Его выгнали за нарочную аварию 13 лет назад, а теперь доверили коммерческое развитие гонок

Творец титулов Алонсо и Шумахера и покоритель супермоделей снова в деле.

Флавио Бриаторе — один из главных боссов «Формулы-1» в 90-х и 2000-х. Под его руководством Михаэль Шумахер выиграл первые чемпионские титулы, «Минарди» спаслась от банкротства, мелкие частные конюшни получили дешевые моторы Supertech, появилась лучшая молодежная серия GP2 (прообраз нынешней «Формулы-2»), а «Рено» вернулась в Гран-при и вознесла на вершину автоспорта Фернандо Алонсо. Итальянский «торговец футболками» изменил облик «Ф-1» – но больше всего ему благодарны именно за предоставление двум лучшим гонщикам 2000-х чемпионских машин и шанса устроить громкое сражение за звание самого-самого.

Но громче всего он прославился после Гран-при Сингапура 2008 года: тогда Нельсиньо Пике расколотил болид о стену за несколько кругов до финиша и вызвал автомобиль безопасности, а победа внезапно досталась его напарнику Алонсо (словно по волшебству побывавшего в боксах как раз накануне и получившему преимущество).

Все вскрылось в 2009-м: Пике-младший не заработал очков, дважды вылетел с трека, и гонка в Венгрии стала его последней в «Рено» и в «Формуле-1». Возможно, если Бриаторе повременил бы с разрывом контракта Нельсино, мы бы никогда не заглянули за кулисы сингапурского представления. Но, оставшись без команды и перспектив в главной гоночной серии, Нельсон рассказал ФИА все.

Оказалось, аварию устроили именно Бриторе и технический директор «Рено» на тот момент Пэт Симондс (ныне – главный технический офицер «Ф-1»): Симондс отвел молодого пилота в сторону и тыкнул пальцем в подходящий поворот на схеме трассы. Пике стартовал 16-м, у него еще не было контракта на следующий сезон, а после серии аварий очередной крэш никого бы не удивил. Пике, находившийся, по собственным словам, «в нервном и эмоциональном состоянии», согласился.

Карьера же Бриаторе в «Ф-1» обрушилась как карточный домик: его выгнали из «Рено», команда лишилась основных спонсоров, а затем большому боссу и вовсе пожизненно запретили иметь к королевским гонкам какое-либо отношение. Впрочем, с 2013 года ФИА амнистировала Флава и допустила его в паддок – но итальянец избегал встреч с серией и даже дела Фернандо Алонсо вел исключительно по телефону.

Вплоть до 2022-го – теперь же Бриаторе официально возвращается в управленческую структуру коммерческого подразделения «Формулы-1». Его новая должность – амбассдора серии: он займется развитием и поддержкой отношений с промоутерами и коммерческими партнерами, поиском новых мест и спонсоров для гонок.

Почему же серия решилась на возвращение подтвержденного мошенника? Просто Бриаторе правда уникален: он прошел путь от «продавца футболок» до строителя чемпионских команд, покорял сердца супермоделей и поражал чутьем на юные таланты. Вот главные моменты его истории.

Пришел в «Формулу-1» из торговли одеждой

«В 1988-м я работал с «Бенеттоном» в США 10 лет и немного заскучал. Мы открыли семь сотен магазинов по всей Америке, и я сказал Лучано (Бенеттон, основатель компании — прим. Sports.ru), что хотел бы попробовать себя в чем-то еще. Он пригласил меня в Аделаиду на гонку «Формулы-1» впервые в моей жизни. Я никого не знал из «Ф-1», кроме Джеки Стюарта – он был очень известен в США благодаря рекламе «Форда» и работе на ABC Sports.

Там Лучано сказал мне: «У нас проблема. Мы купили команду «Тоулман», потратили много денег на коммерческие соглашения. Почему бы тебе не взяться за нее на пару месяцев? Поправишь ее работу, разберешься с людьми». Я пытался объяснить ему, что ничего не знаю о гонках, но Лучано попросил меня сделать ему одолжение. Я не мог ему отказать, потому что имел долю в американских магазинах «Бенеттона» и заработал на них небольшую корзину денег.

Тогда я впервые в своей жизни приехал в Англию и отправился на завод в Уитни. Когда мы все-таки приехали, я встретил менеджера Питера Коллинза. Через пять дней я уже подрался с этим парнем и позвонил Лучано со словами «Если вы хотите, чтобы все нормально работало, то я не вернусь в Америку, потому что менеджмент здесь – какая-то шутка». Как только получил письмо о назначении на пост менеджера и коммерческого директора – уволил Питера Коллинза.

Большой удачей было подписание известного инженера Джона Барнарда, хотя пилоты тогда не были фантастическими и по сути у нас ничего не было. Я брал его на каждую встречу со спонсорами, и он говорил не о коммерческих сделках, а рассказывал кучу мелких подробностей о шасси и двигателях. Тогда-то я и придумал использовать для раскрутки команды модные журналы – как Vogue. Через некоторое время все стали смотреть на нас совсем по-другому. Механики были поначалу очень недовольны мной – зато потом у нас появилось много спонсоров, и мы смогли взяться за работу по-настоящему».

Нашел Шумахера из-за фамилии – про талант Михаэля и не слышал

«Когда мы стали лучше, я снова подбирал хорошего пилота. Шуми оказался в шорт-листе из трех-четырех фамилий. Причем Шумахера я включил только из-за имени: тогда я увлекался футболом, а такая же фамилия была у вратаря одной немецкой футбольной команды (вероятно, речь идет о Харальде «Тони» Шумахере, вратаре «Баварии» и сборной Германии из 1991-го — Sports.ru). Я понятия не имел, что он за гонщик, но был уверен: эта фамилия снова станет известной.

Когда с Бертраном Гашо случился тот известный инцидент с таксистом (гонщик «Джордана» брызнул лондонскому кэбмену в лицо из газового баллончика и присел в тюрьму на полгода — прим. Sports.ru), Эдди Джордан его подписал. Я сказал своим ребятам: «Эй, это же тот гонщик, которого я хотел к нам!». Инженеры ответили мне: «Нееее, он слишком молод, катался на машинах с закрытыми колесами — а все оттуда недостаточно хороши для «Формулы-1». Мы приехали в Спа, и квалификацию Шумахер проехал отлично, но в гонке остановился спустя пару поворотов. Я сразу же позвонил Вилли Веберу (менеджеру Михаэля — прим. Sports.ru), пригласил на встречу в Лондоне в тот же день и тогда же мы в 3 или 4 часа ночи подписали контракт с Шуми.

Мне пришлось объясняться перед Лучано, и я сказал, что единственный способ выиграть чемпионат – подписать кого-то талантливого, кто смог бы расти вместе с нами. К тому же, ему не пришлось бы платить много денег: в то время мы обсуждали кандидатуру Герхарда Бергера с потенциальным гонораром в 3-4 миллиона».

Протащил Фернандо Алонсо в чемпионы по личной протекции

«Когда «Рено» решила вернуться в «Формулу-1», изначально они хотели выкупить у меня Supertech и основать новую команду. Но я настаивал на «Бенеттоне», поскольку всех там знал и был уверен в успехе. Французы выкупили его за 50-60 миллионов евро.

Совет директоров выступил с ясным требованием: «мы хотим, чтобы «Рено» узнавалась». Черно-желтая «Рено». У меня в то же время уже в кармане был контракт с Mild Seven – неподписанный, но уже согласованный и полностью готовый. Я спрашивал: неужели они хотят полностью финансировать дорогую команду? Мне отвечали слабое «да, почему бы и нет» и все такое.

Настало время презентации. Я представлял разработанную машину и показал им «Рено» мечты в «Формуле-1» – желто-черный болид и сказал: «Эта мечта стоит 50 миллионов евро». Затем я показал слайд с синей машиной и сказал: «А это реальность. Она стоит 15 миллионов. И мне нравится синяя». В итоге всем понравилась синяя».

После встал вопрос о новом гонщике. К тому времени Алонсо уже имел контракт со мной как с менеджером — и я устроил его в «Минарди» за миллион своих долларов. Там он впервые проявил себя.

Тогда же в «Рено» ездил Дженсон Баттон – суперпилот и кумир англичан. Передо мной встала труднейшая задача сменить Баттона на Алонсо. Все хотели подержать Фернандо еще сезон или два в тестерах или «Минарди». Но я утверждал, что он особенный, я знал. И принял решение за одну ночь.

Когда я рассказал обо всем «Рено», компания не обрадовалась, ведь Великобритания для них являлась немаленьким рынком. Но я был руководителем команды и сказал, что только будущее рассудит был ли я прав.

С ним мы оставили Физикеллу: я выбрал его, а не Баттона, потому что мой контракт с Дженсоном уже истек, а у Джанкарло оставалось еще два года. Лучшей парой была бы Алонсо-Баттон, но Физикелла хотел остаться, а после драмы имени Шумахера у меня не было никакого желания проходить через все это снова. (Флавио напутал: в 2003-м в составе «Рено» выступали Алонсо и Трулли, а Физикелла вернулся в Энстоун в 2005-м – Sports.ru)

Как я заключал контракт с Алонсо, будучи его менеджером и руководителем «Рено» одновременно? Все очень просто. Когда я запускал менеджерскую компанию, я хотел найти молодого пилота, который потенциально мог бы стать будущим нашей команды. Дело было не в заработанных на нем деньгах: когда я подписал Алонсо, я сразу же инвестировал в него миллион, даже не зная, верну ли их. А для своих команд я всегда выбирал лучших. Зарплату Алонсо диктовал рынок: в самом начале он получал ровно столько же, сколько и Физикелла.

Гонорары были весьма обычными, но вот мотивационная часть за подиумы и прочее всегда была внушительной. Тот же подход был и в переговорах со спонсорами – например, с «Телефоникой»: изначальный договор был на 10 миллионов со значительными бонусами в случае побед. Я платил Фернандо совсем немного. После перехода в «Макларен» он удвоил свой гонорар».

Покоритель сердец: Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум, наследница Сваровски, Мэрайя Кэри...

«Самое большое удовольствие получаешь от флирта. Ты флиртуешь, флиртуешь, флиртуешь, и вот, ты достиг цели. Происходит то самое событие. Но флирт приносит больше удовольствия, чем событие», – так итальянский менеджер объяснил тот факт, что его воспитанник Фернандо Алонсо пребывал в философской задумчивости по поводу своей бессмысленной жизни. Бессмысленной всего через два дня после завоевания чемпионского титула. И Флав знал, о чем говорил: ни лишний вес, ни другие аспекты внешности не мешали ему покорять сердца.

«Если я завтра стану священником, люди все равно будут называть меня плейбоем, – так он говорил о себе уже во времена «Формулы-1». – Для того, чтобы соблазнить красивую женщину, требуется столько же усилий, сколько и для того, чтобы заполучить страшную. Лучше уж выбрать красивую».

И с 98-го по 2004-й Флав всем все доказал, заполучив в спутницы Наоми Кэмпбелл.

После Кэмпбелл последовали отношения с Хайди Клум в 2003 году.

Бриаторе успел сделать Клум ребенка, но не стал дожидаться его рождения. Нашлись дела поважнее – а именно, 19-летняя модель Ванесса Хильгер и наследница ювелирного дома Фиона Сваровски (не модель!).

Хильгер, кстати, кратко выразила формулу популярности итальянца у женщин: «Он умный, благородный и обладает огромным обаянием. Мне нравятся мужчины с большим жизненным опытом».

После десятилетий холостяцких скитаний Флавио все же решился снова остепениться – как раз по ходу злополучного сезона-2008, за несколько месяцев до Сингапура. Итальянец обручился с Элизабеттой Грегорачи – очередной супермоделью.

«Я встречался с супермоделями, и почти со всеми дружу до сих пор, – заявлял Флавио, – Мне очень повезло с этим, но в какой-то момент нужно решать – хочу ли я завести семью или продолжать охотиться на девушек?».

Бриаторе сделал свой выбор, и семья с бывшей моделью нижнего белья продержалась 9 лет – неплохой результат для итальянца с имиджем плейбоя. Спустя 2 года после брака у Бриаторе и Грегорачи родился сын Фалько Натан, а в конце 2017 года пара рассталась.

В разное время слухи связывали Бриаторе с множеством красивых женщин – в основном, разумеется, моделей: Моран Атиас, Эль Макферсон, Евой Герциговой, Ванессой Келли, Линдой Сантагуидой. Немного разбавили компанию итальянская телеведущая Адриана Вольпе и американская певица Мэрайя Кэри.

Бриаторе успел сделать еще многое: скопил состояние около $400 млн, основал клуб Billionaire, купил и продал «Куинз Парк Рейнджерс» («инвестировать в футбольный клуб – хорошая идея, когда у тебя много денег и некуда их потратить») и, конечно же, уклонялся от правосудия из-за подозрений в налоговых махинациях. В 2006 году ему диагностировали рак почки, но он справился и с этим. Кажется, дон Флавио вообще не умеет проигрывать – наверное, потому его и вернули в «Ф-1». Серии нужны плохие парни с гениальной интуицией – страстные, сложные, неоднозначные, способные на жесткие решения.

А кто в нынешнем автоспорте вообще круче и эпичнее Флавио?

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham, Pascal Rondeau/Allsport, Mark Thompson, Vladimir Rys/Bongarts