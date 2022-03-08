На тестах «Ф-1» машины заливают яркой желтой краской – это что и зачем? Неужели она лучше датчиков?

Объяснение самой заметной традиции предcезонки.

В «Формуле-1» 10 марта начинаются вторые предсезонные тесты – и их уже покажут на F1 TV в полном объеме. Нас ждут хитрые новинки, странные антикрылья и днища, килограммы измерительной аппаратуры на корпусах и максимум разрешенных регламентом экспериментов – с учетом революционных правил наблюдение за обкаткой обещает интригу.

И если вы подключитесь к трансляции, то, скорее всего, хоть раз нарветесь как минимум на одну машину, вымазанную в яркую желтую или ядовито-зеленую краску.

Это «флоу-виз» – в оригинале flow-vis, сокращение от «Flow-visualisation paint» – «краска для визуализации потоков». Название, в общем-то, раскрывает ее назначение полностью: с ее помощью инженеры визуализируют потоки воздуха, обтекающие аэродинамические элементы болидов.

Она состоит в основном из легких масел (чаще всего – парафина) с добавлением флуорисцентной пыли. Вообще она может быть любого цвета (необязательно желтого или зеленого), просто именно такие версии – самые распространенные (и потому дешевые), а вообще, по инсайду бывшего технического директора «Стюарта», «Ягуара» и «Джордана» Гэри Андерсона, бывают даже особые версии с «бесцветными» добавками, видимыми только в ульрафиолетовом спектре. Но их обычно используют для испытаний совсем уж секретных и спорных инноваций – в новой эре потолка бюджета в $140 млн мы ее вряд ли когда-нибудь увидим.

Наносят ее примерно так:

Дальше машина выезжает на трек, воздух разгоняет краску по корпусу, парафин застывает и формирует рисунок из «подтеков» или клякс – в зависимости от зоны нанесения, формы аэрообвеса и скорости.

Затем по возвращении машины в боксы спецы из отдела аэродинамики тщательно снимают все окрашенные зоны и дозволяют механикам заняться очисткой.

Инженеров обычно интересуют вот такие итоги проездов:

Или вот такое:

Причем крайне важно правильно отмерить нужное количество краски: если перебавить, он соберется и застынет в одном месте, и общий рисунок превратится в неинформативный хаос. А если нанести слишком мало – поток и корпус могут высушить парафин слишком быстро, и «полосы» не успеют показать всю картину работы обвеса.

Почему краску вообще используют на тестах?

Казалось бы, «Формула-1» – сверхтехнологичный вид спорта с широким доступом к любому оборудованию, датчикам, и сенсорам. Команды тратят на машины по 100 миллионов в год – и неужели нет более точного способа проверить эффект разработок?

Конечно, альтернативы существуют: на каждую обкатку болиды хотя бы раз-другой выезжают примерно вот в таком виде:

Даже самым маленьким организациям доступны измерительные приборы топового класса – но «Формула-1» все равно не забывает о «флоу-виз».

Дело в традициях: краска (логично) появилась намного раньше – еще в 80-х – и потому опыт ее использования и снятия результатов намного обширнее. К тому же, обливать ею машины быстрее, чем устанавливать, снимать, расшифровывать и сопоставлять собранную телеметрию – на тестах иногда важен каждый час, а для некоторых деталей важнее общую верность выбранного направления без высчитывания точной разницы. Ведь если какая-то новинка однозначно не работает, разница в промашке на 2-3% не существенна – лучше сразу сменить условное антикрыло на другую версию и попробовать снова. «Флоу-виз» тогда помогает сориентироваться быстрее, а «решетка» с сенсорами служит уже для более детального уточнения и корреляции данных с результатами симуляций.

К тому же, огромные парусы измерительного оборудования тоже изменяют воздушный поток и слегка нарушают гармоничность аэрообвеса. С ними машины работаю немного не так, как задумано (из-за дополнительной массы и мелких завихрений), потому не всегда датчики лучше и надежнее.

И, конечно, фактор цены: краску производят не только для «Формулы-1», потому она доступна где угодно и ее обязательно таскать с собой по миру (как особое измерительное оборудование). Смотрите: одна бутылка спокойно продается в сети за 40 баксов.

«Флоу-виз» проще в приготовлении, занимает меньше места и крайне проста в использовании – а в гонках не так много подобных инструментов (разве что изолента). Так почему тогда ее не использовать?

А со снижением потолка расходов (по 5 млн каждый год), команды еще активнее займутся повсеместной экономией – так что мы будем видеть ее даже чаще, еще и в практиках на Гран-при во время внедрения обновлений.

Фото: the-race.com; Gettyimages.ru/Peter Fox