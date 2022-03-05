«Ф-1» убежала из России спустя 8 лет. Новая трасса под Питером так и не дебютировала, на нее потратили 11 миллиардов рублей

Итог разрыва контракта на Гран-при.

Надежды промоутеров Гран-при России на проведение последней гонки «Формулы-1» в Сочи в 2022-м не оправдались. Сперва Международная автомобильная федерация подтвердила отмену этапа из-за форс-мажора, а пару дней спустя менеджерская компания чемпионата объявила о полном разрыве контракта с Россией – теперь гонки не будет ни в Краснодарском крае, ни на новенькой «Игоре-Драйв» под Питером. Ни в 2023-м, ни в 2024-м – «Формула-1» четко объявила о нежелании возвращаться в нашу страну.

Так мировой автоспорт реагирует на ситуацию на Украине. «Формула-1», пожалуй, проживет без этапа в России: шеф серии Стефано Доменикали постоянно хвастается повышенным спросом на Гран-при, а уже подписанные контракты и так не влезали в календарь.

Россия же остается с двумя топовыми треками высшей категории: «Сочи Автодромом» и «Игорой-Драйв». Но если первый за 8 лет успели раскрутить, превратить в локальную Мекку и базу Российской дрифт-серии и РСКГ, то второй так и не принял ни одного топ-события. Затраты на его достройку, доводку, омологацию и возведение в принципе ушли вхолостую – теперь там в лучшем случае можно ждать те же локальные события, что и на нижегородском N-Ring.

История Гран-при России: все гонки выиграл «Мерседес», Путин в комнате пилотов в нарушение протокола и феерия в финале

«Формула-1» пришла в Россию в 2014-м – на построенный между олимпийских объектов «Сочи Автодром». Его выиграли только пилоты «Мерседеса»: 5 раз – Льюис Хэмилтон, Нико Росберг – в 2016-м, и Валттери Боттас – в 2017-м и 2020-м.

Больше всего за 8 лет Гран-при в Сочи запомнился визитами президента России Владимира Путина в комнату пилотов перед награждением – больше нигде в мире тройка лучших гонщиков не ждала подиумной церемонии примерно вот так:

Последний аккорд (без учета февральских событий) выдался по-настоящему классным: Гран-при прошел под дождем, на победу до последнего круга ехал герой на средней машине, Макс Ферстаппен прорвался с последнего места на второе, а Фернандо Алонсо рвался на подиум… Просто шик – заезд 2021-го не грех рекомендовать к просмотру всем новым фанатам для гарантированного эффекта «я люблю «Формулу-1».

Зачем потребовался перенос Гран-при под Питер?

Судьба этапа в России максимально зависит от воли и решений первых лиц страны – так что любые изменения в ситуации не всегда могут быть очевидными, логичными и понятными за пределами их узкого круга. Однако если осмысливать рационально – причины можно найти в виде привлечения новых, ранее неохваченных фанатов.

Все-таки «Игора-Драйв» расположена неподалеку от питерской агломерации (а она куда больше и платежеспособнее сочинской), а на «Сапсане» из Москвы до Петербурга можно добраться за 4 часа. А еще совсем рядом – Финляндия с легионами гоночных фанатов без собственного этапа, зато с Валттери Боттасом в пелотоне. Гости запросто могли приватизировать питерский этап – в точности как болельщики Макса Ферстаппена из Нидерландов в последние сезоны заполоняли трибуны Гран-при Бельгии и Австрии: все-таки до Хельсинки всего 290 км.

Именно на туристов в Питере и рассчитывали, кажется, в правительстве города и области.

«Болельщики приезжают, конечно же, болеть, – объяснил «Деловому Петербургу» глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев. – Но, во-первых, они посещают и другие мероприятия, а во-вторых, все чаще они привозят и семьи, которые в это время выступают классическими туристами.

Сейчас на мировом рынке настолько агрессивная конкуренция за восстановление после пандемии, что любое мероприятие добавляет в нашу копилку и репутационный, и имиджевый эффект».

А еще можно вспомнить структуру собственников автодрома: в июле 2020-го госбанк ВТБ выкупил 45 процентов организации по общей оценке в $250 млн у Юрия Ковальчука – одного из главных акционеров банка «Россия» и владельца состояния в $1,3 млрд. Такой же пакет акций остался у ООО «Акцепт» – компании Михаила Шеломова. Еще 10 процентов – у Владимира Васильева: владельца компании-застройщика автодрома «Корпорация «Русь» и лучшего русского раллиста на внедорожниках.

Там же, рядом с трассой, есть и лыжный курорт «Игора» – видимо, план заключался в накачке туристического интереса и ведении успешного бизнеса на основе их трат. И это был отличный план – до 24 февраля.

На строительство ушло минимум 11 млрд – в разы дороже других российских треков

В 2017-м издание Business FM оценило затраты на возведение комплекса в 11 млрд рублей – но с тех пор, судя по всему, стоимость «Игоры» выросла из-за перестройки под требования статуса Grade 1 для проведения «Формулы-1».

Для сравнения: «Смоленское кольцо» без наворотов в 2010-м обошлось в $33,3 млн, по данным «Ведомостей».

Инвестиции в Moscow Raceway – еще один трек с высшим статусом от ФИА – оценивались владельцем в 4,5 млрд.

В целом доводка любого автодрома более-менее хорошего уровня до Grade 1 стоит минимум $80 млн – и их нет смысла вкладывать, если нет планов на «Формулу-1» или сравнимые по крутости соревнования.

Что там проходило и может пройти теперь?

В 2020-м на «Игоре» ждали немецкую кузовную ДТМ (крутая серия, но все-таки региональная) и, возможно Cерию W (уровень «Ф-3»), а также планировали заполучить этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Остальное – только после выдачи лицензии Grade 1 (ее ждали в 2021-м).

Реальность оказалась жестче: в основном здесь проводят этапы чемпионатов и кубков России. В 2020-м питерский автодром вылетел из расширенного календаря ДТМ, а обсуждения заезда мирового ралли-кросса так и осталось на уровне обсуждений из-за бана WADA. Так что пока на территории «Игоры» прошел лишь один ивент с международным статусом – этап Кубка мира по бахам (там гоняют те же, кто участвует в «Дакаре» – и это не совсем профиль стационарного автодрома).

На стадии верстки календаря MotoGP на 2021-й «Игора» фигурировала в качестве «резервного автодрома», но в дело вновь вмешался запрет WADA на проведение новых этапов чемпионатов мира на территории России (действует до декабря 2022-го). По той же причине слетел и чемпионат мира по Супербайку.

В итоге в календаре на 2021-й остались только национальные гонки.

Календарь на 2022-й пока не опубликован, но вряд ли там что-то изменится: останутся все те же национальные этапы ралли-кросса, РСКГ, Российской дрифт-серии, клубные заезды, мотокросс и так далее. Никаких слухов и анонсов любых серий калибра хотя бы ДТМ в последние полгода не было, о заключении сделок не объявляли – в ближайшем будущем можно их и не ждать.

Выходит, под Питером выстроили дорогущий трек (сравним по стоимости с «Сочи Автодромом» – на него ушло от 8 до 12+ миллиардов рублей по разным источникам) под «Ф-1» без шансов на быструю окупаемость. Ведь даже владелец Moscow Raceway говорил о горизонте возврата инвестиций в 30-50 лет – а на столичную трассу ушло вдвое меньше денег.

Теперь Россия получила безусловно классный комплекс (серьезно: профильные журналисты и архитектор трасс для Гран-при Герман Тильке называл итог «одним из лучших в мире») – но по полезному функционалу он не отличается от значительно более дешевых. Десятки (если не сотня) миллионов долларов просто законсервированы в питерских лесах – таков печальный итог печальных февраля и марта для автоспорта страны.

Фото: Gettyimages.ru/ Mark Thompson; РИА Новости/Михаил Климентьев; VK/igoradrive_official