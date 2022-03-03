На машине Мазепина – хитрейшая конструкция зеркал новой «Ф-1». Сравнится только «Ред Булл», а у «Феррари» – очень простая

Мелкая, но важная техника.

Новая «Формула-1» откатала первые предсезонные тесты в Барселоне – и обрадовала: опасения по превращению чемпионата в моносерию из-за достаточно серьезных ограничений в регламенте вообще не оправдались. Совсем напротив: болиды оказались крайне разнообразными и непохожими: теперь их можно отличить даже без ливрей и спонсорских наклеек.

Отличный пример разнообразия и проработанности аэродинамического обвеса – зеркала заднего вида. С учетом ограничения бюджетов в $140 млн и лимита на продувание болидов в аэротрубах (460 часов на год у «Хааса» против 280 у «Мерседеса» – в зависимости от позиции в Кубке конструкторов предыдущего сезона) именно такие мелкие детали показывают, до каких зон добрались инженеры из технического штаба. Сами по себе зеркала особой формы вряд ли способны выдать существенно больше прижимной силы и помочь с ускорением хотя бы свыше 0,1 секунды, однако плотное занятие именно такими второстепенными вещами и показывает: команда либо довольна более весомыми зонами машины и собирает плоды помельче.

Потому – наслаждайтесь разнообразием: от самых простых форм и держателей «Феррари» до мудреных и сверхнавороченных продувных зеркал «Хааса» и «Ред Булл».

(Спасибо за отличную картинку немецкому Auto Motor und Sport)

Рассмотрите творение команды Мазепина поближе:

Зачем вообще команды тратят драгоценное время инженеров и аэротрубы на мелочь вроде зеркал? Просто новый регламент забанил рассекатели и аэродинамические формы практически во всех остальных зонах машин: упростил антикрылья, срезал отростки на понтонах и радиаторах, ограничил конструкции на днище и просто снес дефлекторы (раньше торчали между передними колесами и кокпитом). Теперь крепления зеркал – чуть ли не единственная зона в середине машины, доступная для хоть какого-то дополнительного контроля за направлением воздушных потоков.

Оттуда и такая красота!